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Молодежные турниры
19 сентября 2023, 18:40 |
447
0

Шахтер U-19 – Порту U-19 – 1:4. Слабый старт в Юношеской Лиге УЕФА. Обзор

Команда открыла турнир поражением

19 сентября 2023, 18:40 |
447
0
Шахтер U-19 – Порту U-19 – 1:4. Слабый старт в Юношеской Лиге УЕФА. Обзор
ФК Шахтер

«Шахтер» U-19 в первом матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА уступил «Порту» U-19 со счетом 1:4, забив свой единственный гол в компенсированное время.

Далее 4 октября команду ждет матч против «Антверпена».

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Источник Sport.ua
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