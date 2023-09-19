Молодежные турниры19 сентября 2023, 18:40 |
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Шахтер U-19 – Порту U-19 – 1:4. Слабый старт в Юношеской Лиге УЕФА. Обзор
Команда открыла турнир поражением
19 сентября 2023, 18:40 |
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«Шахтер» U-19 в первом матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА уступил «Порту» U-19 со счетом 1:4, забив свой единственный гол в компенсированное время.
Далее 4 октября команду ждет матч против «Антверпена».
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