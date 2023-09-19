Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе и Коло-Муани – в основе ПСЖ на матч с Боруссией Дортмунд
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 21:12 |
191
0

Мбаппе и Коло-Муани – в основе ПСЖ на матч с Боруссией Дортмунд

Стали известны составы команд

19 сентября 2023, 21:12 |
191
0
Мбаппе и Коло-Муани – в основе ПСЖ на матч с Боруссией Дортмунд
ФК ПСЖ

Сегодня, 19 сентября «ПСЖ» в матче первого тура Лиги чемпионов сезона 2023/2024 в группе F в Париже на «Парк де Пренс» примет «Боруссию» Дортмунд. Стартовый свисток арбитра матча, испанца Хесуса Хиля Мансано, прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ПСЖ»: Доннарумма, Люка Эрнандес, Шкриньяр, Маркиньос, Хакими, Угарте, Заир-Эмери, Витинья, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Вольф, Брандт, Эмре Джан, Забитцер, Рюэрсон, Мален, Адейеми

По теме:
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Удачный старт немецкой команды. РБ Лейпциг выиграл у Янг Бойз в ЛЧ
Впервые за 20 лет Роналду и Месси не сыграют в Лиге чемпионов
ПСЖ Боруссия Дортмунд ПСЖ - Боруссия Д Лига чемпионов стартовые составы
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Футбол | 19 сентября 2023, 00:59 1
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады

В игре 5-го тура Ла Лиги Виктор Цыганков забил гол, а Артем Довбик сделал ассист

ПРОМАХ ДНЯ. Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу с убойной позиции
Футбол | 19 сентября 2023, 21:23 0
ПРОМАХ ДНЯ. Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу с убойной позиции
ПРОМАХ ДНЯ. Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу с убойной позиции

В матче Лиги чемпионов между Миланом и Ньюкаслом счет пока не открыт

Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»
Футбол | 19.09.2023, 14:49
Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»
Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 19.09.2023, 21:13
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Футбол | 18.09.2023, 22:26
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
19.09.2023, 11:34
Футбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 4
Футбол
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
19.09.2023, 13:59 2
Бокс
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 6
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем