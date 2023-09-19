Мбаппе и Коло-Муани – в основе ПСЖ на матч с Боруссией Дортмунд
Стали известны составы команд
Сегодня, 19 сентября «ПСЖ» в матче первого тура Лиги чемпионов сезона 2023/2024 в группе F в Париже на «Парк де Пренс» примет «Боруссию» Дортмунд. Стартовый свисток арбитра матча, испанца Хесуса Хиля Мансано, прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«ПСЖ»: Доннарумма, Люка Эрнандес, Шкриньяр, Маркиньос, Хакими, Угарте, Заир-Эмери, Витинья, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани
«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Вольф, Брандт, Эмре Джан, Забитцер, Рюэрсон, Мален, Адейеми
Our starting 1⃣1⃣ for tonight! 📋🔴🔵#UCL | #PSGBVB pic.twitter.com/bXpDb7z74e— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 19, 2023
🚨 BVB STARTING XI VS. PSG 🚨 pic.twitter.com/TQ1vAmT6pb— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 19, 2023
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