Владимир ЧЕСНАКОВ: «Ворсклу выбил из колеи быстрый гол Динамо»

В 7-м туре чемпионата УПЛ «Динамо» в Киеве взяло верх над «Ворсклой» (2:0). В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан полтавчан Владимир Чеснаков рассказал, что помешало его одноклубникам дать бой хозяевам:

– К сожалению, из-за рецидива старой травмы я не смог принять участие в поединке, пришлось ограничиться телетрансляцией. Считаю, что футболистов «Ворсклы» выбил из колеи быстрый гол динамовцев. После этого их игра разладилась и до перерыва было одно разочарование.

– Видимо, в перерыве главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник таки достучался до своих подопечных потому, что они вышли на поле настроенными на борьбу и достичь перелома.

– Мне понравилось, как играли полтавчане во втором тайме. И если бы на 51-й минуте Кане выровнял положение, то все могло бы закончиться не так печально. Но, к счастью динамовцев, мяч попал в каркас ворот.

– Что помогло «Ворскле» отодвинуть игру от своих ворот?

– Добавили в интенсивности, начали активнее отбирать мяч и постепенно выровняли игру. Вот еще бы немного креатива на подступах к штрафной киевлян, то могли бы спастись от поражения.

– Тренер Виктор Скрипник на прошлой неделе рассказывал журналистам, что будут прилагаться усилия, чтобы «Ворскла» финишировала в зоне еврокубков.

– Чемпионат только набрал разгон и вся борьба еще впереди. После поражения от «Динамо» наше турнирное положение не критическое, еще можно наверстать упущенное. Не надо забывать, что в основе «Ворсклы» сейчас немало молодежи, а так не бывает, чтобы все и сразу.

– Когда снова увидим тебя на футбольном поле?

– Не хочу загадывать, потому что думал, что после сентябрьской паузы в УПЛ вернусь в строй, однако рецидив старой травмы внес в эти планы коррективы. Скажу только, что очень соскучился по футболу, что хочется как можно скорее выйти на футбольное поле и быть полезным «Ворскле».