Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ЧЕСНАКОВ: «Ворсклу выбил из колеи быстрый гол Динамо»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 20:58 |
229
0

Владимир ЧЕСНАКОВ: «Ворсклу выбил из колеи быстрый гол Динамо»

Капитан «Ворсклы» – о матче против «Динамо»

19 сентября 2023, 20:58 |
229
0
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Ворсклу выбил из колеи быстрый гол Динамо»
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

В 7-м туре чемпионата УПЛ «Динамо» в Киеве взяло верх над «Ворсклой» (2:0). В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан полтавчан Владимир Чеснаков рассказал, что помешало его одноклубникам дать бой хозяевам:

– К сожалению, из-за рецидива старой травмы я не смог принять участие в поединке, пришлось ограничиться телетрансляцией. Считаю, что футболистов «Ворсклы» выбил из колеи быстрый гол динамовцев. После этого их игра разладилась и до перерыва было одно разочарование.

– Видимо, в перерыве главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник таки достучался до своих подопечных потому, что они вышли на поле настроенными на борьбу и достичь перелома.
– Мне понравилось, как играли полтавчане во втором тайме. И если бы на 51-й минуте Кане выровнял положение, то все могло бы закончиться не так печально. Но, к счастью динамовцев, мяч попал в каркас ворот.

– Что помогло «Ворскле» отодвинуть игру от своих ворот?
– Добавили в интенсивности, начали активнее отбирать мяч и постепенно выровняли игру. Вот еще бы немного креатива на подступах к штрафной киевлян, то могли бы спастись от поражения.

– Тренер Виктор Скрипник на прошлой неделе рассказывал журналистам, что будут прилагаться усилия, чтобы «Ворскла» финишировала в зоне еврокубков.
– Чемпионат только набрал разгон и вся борьба еще впереди. После поражения от «Динамо» наше турнирное положение не критическое, еще можно наверстать упущенное. Не надо забывать, что в основе «Ворсклы» сейчас немало молодежи, а так не бывает, чтобы все и сразу.

– Когда снова увидим тебя на футбольном поле?
– Не хочу загадывать, потому что думал, что после сентябрьской паузы в УПЛ вернусь в строй, однако рецидив старой травмы внес в эти планы коррективы. Скажу только, что очень соскучился по футболу, что хочется как можно скорее выйти на футбольное поле и быть полезным «Ворскле».

По теме:
БИЛОВАР: «Должны были закрывать матч с Ворсклой еще в первом тайме»
Виктор КОРНИЕНКО: «Это Динамо, с ним всегда тяжело играть»
Без Шахтера. Клубы УПЛ проведут важную встречу
Владимир Чеснаков Ворскла Полтава Динамо - Ворскла Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Футбол | 19 сентября 2023, 00:05 6
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3

Украинский матч в рамках чемпионата Испании

Дебюты Трубина и Сидорчука. Результативная победа Цыганкова и Довбика
Футбол | 19 сентября 2023, 18:58 0
Дебюты Трубина и Сидорчука. Результативная победа Цыганкова и Довбика
Дебюты Трубина и Сидорчука. Результативная победа Цыганкова и Довбика

Завершился очередной уик-энд для легионеров сборной Украины

Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Футбол | 19.09.2023, 20:50
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Футбол | 19.09.2023, 07:20
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Волейбол | 19.09.2023, 09:43
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
19.09.2023, 13:59 2
Бокс
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
17.09.2023, 22:35 5
Другие виды
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 4
Футбол
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
17.09.2023, 21:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем