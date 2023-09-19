Эдуардо КАМАВИНГА: «Нам, молодежи, очень помогают Модрич и Кроос»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Унион Берлин» (20 сентября):

«Мы, молодежь, в этом сезоне играем больше, нам очень помогают такие легенды как Модрич и Кроос.

«Унион Берлин»? Это очень сильная команда. Мы знаем, что завтра будет трудная игра.

Играть левого защитника? Я знал, что вы спросите (смеется). Мне не нравится эта позиция, но, если нужно, я делаю это ради команды.

Выиграть Лигу чемпионов? Конечно, «Реал» Мадрид всегда является одним из фаворитов на победу».