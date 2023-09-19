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  4. Эдуардо КАМАВИНГА: «Нам, молодежи, очень помогают Модрич и Кроос»
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 20:46 |
151
0

Эдуардо КАМАВИНГА: «Нам, молодежи, очень помогают Модрич и Кроос»

Хавбек «Реала – о матче против «Унион Берлин»

19 сентября 2023, 20:46 |
151
0
Эдуардо КАМАВИНГА: «Нам, молодежи, очень помогают Модрич и Кроос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Унион Берлин» (20 сентября):

«Мы, молодежь, в этом сезоне играем больше, нам очень помогают такие легенды как Модрич и Кроос.

«Унион Берлин»? Это очень сильная команда. Мы знаем, что завтра будет трудная игра.

Играть левого защитника? Я знал, что вы спросите (смеется). Мне не нравится эта позиция, но, если нужно, я делаю это ради команды.

Выиграть Лигу чемпионов? Конечно, «Реал» Мадрид всегда является одним из фаворитов на победу».

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Эдуардо Камавинга Реал Мадрид Унион Берлин Лига чемпионов
Источник Twitter
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