Первый гол сезона Лиги чемпионов забил Симакан из РБ Лейпциг

Французский защитник Мохамед Симакан стал автором первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов 2023/24 (если не учитывать матчи предварительных раундов).

Центральный защитник отметился голом за немецкий «РБ Лейпциг» на 3-й минуте матча с швейцарской командой «Янг Бойз».

Всего 23-летний француз забил 5 мячей в 84 матчах за немецкую команду.

В прошлом сезоне Симакан расписался в воротах донецкого «Шахтера», когда его команда проиграла (1:4).