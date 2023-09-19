Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый гол сезона Лиги чемпионов забил Симакан из РБ Лейпциг
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:29
184
0

Первый гол сезона Лиги чемпионов забил Симакан из РБ Лейпциг

Француз отличился на 3-й минуте матча с швейцарской командой «Янг Бойз»

19 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:29
184
0
Первый гол сезона Лиги чемпионов забил Симакан из РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Симакан

Французский защитник Мохамед Симакан стал автором первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов 2023/24 (если не учитывать матчи предварительных раундов).

Центральный защитник отметился голом за немецкий «РБ Лейпциг» на 3-й минуте матча с швейцарской командой «Янг Бойз».

Всего 23-летний француз забил 5 мячей в 84 матчах за немецкую команду.

В прошлом сезоне Симакан расписался в воротах донецкого «Шахтера», когда его команда проиграла (1:4).

По теме:
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Удачный старт немецкой команды. РБ Лейпциг выиграл у Янг Бойз в ЛЧ
Впервые за 20 лет Роналду и Месси не сыграют в Лиге чемпионов
Лига чемпионов Мохамед Симакан РБ Лейпциг Янг Бойз
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Футбол | 19 сентября 2023, 00:05 6
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3

Украинский матч в рамках чемпионата Испании

В команду требуется Product manager
Футбол | 19 сентября 2023, 11:34 0
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager

Любовь к спорту точно будет плюсом

СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»
Футбол | 19.09.2023, 14:28
СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»
СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»
ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи Виктора Коваленко сменил главного тренера
Футбол | 19.09.2023, 19:29
ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи Виктора Коваленко сменил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи Виктора Коваленко сменил главного тренера
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Футбол | 19.09.2023, 07:20
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 11
Другие виды
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
19.09.2023, 13:59 2
Бокс
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
18.09.2023, 15:04 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
18.09.2023, 20:55 33
Футбол
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем