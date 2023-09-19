Лига чемпионов19 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:29
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Первый гол сезона Лиги чемпионов забил Симакан из РБ Лейпциг
Француз отличился на 3-й минуте матча с швейцарской командой «Янг Бойз»
19 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:29
184
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Французский защитник Мохамед Симакан стал автором первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов 2023/24 (если не учитывать матчи предварительных раундов).
Центральный защитник отметился голом за немецкий «РБ Лейпциг» на 3-й минуте матча с швейцарской командой «Янг Бойз».
Всего 23-летний француз забил 5 мячей в 84 матчах за немецкую команду.
В прошлом сезоне Симакан расписался в воротах донецкого «Шахтера», когда его команда проиграла (1:4).
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