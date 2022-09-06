Дубль Шведа! Пропустив гол, Шахтер сразу же снова вышел вперед в ЛЧ

6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».

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Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.

Во втором тайме два гола командами в Лейпциге были забиты в диапазоне двух минут!

Сначала Мохамед Симакан забил без особого сопротивления (1:1). Провал в защите, и хозяева поля раскатали мяч.

Но Шахтер сразу снова вышел вперед! Марьян Швед оформил дубль, забив с передачи Михаила Мудрика! Правда, помог рикошет.

ГОЛ! 1:1. Мохамед Симакан, 57 мин.

ГОЛ! 1:2. Марьян Швед, 58 мин.