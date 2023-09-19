Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БИЛОВАР: «Должны были закрывать матч с Ворсклой еще в первом тайме»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 20:30 |
318
0

БИЛОВАР: «Должны были закрывать матч с Ворсклой еще в первом тайме»

Защитник «Динамо» – о матче против «Ворсклы»

19 сентября 2023, 20:30 |
318
0
БИЛОВАР: «Должны были закрывать матч с Ворсклой еще в первом тайме»
Twitter. Кристиан Биловар

Защитник «Динамо» Киев Кристиан Биловар прокомментировал победу 2:0 над «Ворсклой» в 7-м туре УПЛ (18 сентября):

— Кристиан, после матча в Стамбуле, против «Бешикташа», динамовцы не проводили официальных матчей на протяжении 17 дней. Как этот период провела команда?
— Особо времени, чтобы отдыхать, не было. Без наших сборников мы готовились к официальным матчам. В определенном смысле, провели мини-сборы в Киеве. А уже когда приехали ребята, задействованные в различных сборных, то мы снизили нагрузки и продолжили подготовку непосредственно к поединку с «Ворсклой».

— Что ты скажешь по прошедшей игре?
— Если брать историческую составляющую, что «Ворскла» была всегда неудобным соперником для киевского «Динамо». Но, сегодня, я считаю, мы должны были закрывать поединок еще в первом тайме, забив 2-3 мяча. Слава Богу, выиграли.

По теме:
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Ворсклу выбил из колеи быстрый гол Динамо»
Виктор КОРНИЕНКО: «Это Динамо, с ним всегда тяжело играть»
Без Шахтера. Клубы УПЛ проведут важную встречу
Кристиан Биловар Динамо Киев Динамо - Ворскла Украинская Премьер-лига
Источник Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Волейбол | 19 сентября 2023, 09:43 36
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024

На этот раз подопечные Ивана Петкова проиграли команде Доминиканской Республики 0:3

Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»
Футбол | 19 сентября 2023, 14:49 13
Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»
Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»

Иван Надеин объяснил логику клуба

В команду требуется Product manager
Футбол | 19.09.2023, 11:34
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Футбол | 19.09.2023, 15:59
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Футбол | 19.09.2023, 21:49
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 23
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 6
Футбол
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
19.09.2023, 13:59 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем