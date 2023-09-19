БИЛОВАР: «Должны были закрывать матч с Ворсклой еще в первом тайме»

Защитник «Динамо» Киев Кристиан Биловар прокомментировал победу 2:0 над «Ворсклой» в 7-м туре УПЛ (18 сентября):

— Кристиан, после матча в Стамбуле, против «Бешикташа», динамовцы не проводили официальных матчей на протяжении 17 дней. Как этот период провела команда?

— Особо времени, чтобы отдыхать, не было. Без наших сборников мы готовились к официальным матчам. В определенном смысле, провели мини-сборы в Киеве. А уже когда приехали ребята, задействованные в различных сборных, то мы снизили нагрузки и продолжили подготовку непосредственно к поединку с «Ворсклой».

— Что ты скажешь по прошедшей игре?

— Если брать историческую составляющую, что «Ворскла» была всегда неудобным соперником для киевского «Динамо». Но, сегодня, я считаю, мы должны были закрывать поединок еще в первом тайме, забив 2-3 мяча. Слава Богу, выиграли.