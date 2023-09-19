Канада лидирует в рейтинге Кубка Дэвиса. Украина поднялась на одну позицию
Сборная Канады сохраняет лидерство в рейтинге наций
По итогам последних матчей в Кубке Дэвиса сборная Канады сохраняет свое лидерство в Рейтинге наций, опережая команду Испании, которая занимает второе место, почти на 70 очков.
В групповом этапе финальной части Кубка Дэвиса 2023 канадские теннисисты выиграли все три своих встречи, восемь из девяти матчей и вышли в плей-офф, который пройдет в испанской Малаге с 21 по 26 ноября.
В топ-10 поднялась сборная Чехии, которая вытеснила из первой десятки США.
Сборная Украины после победы над командой Колумбии в Мировой группе поднялась на одну позицию и занимает 35-е место, с отставанием менее, чем в шесть очков от сборных Боснии-Герцеговины и Перу. От сборной Канады Украины отстает более, чем на 250 очков.
Кубок Дэвиса – Рейтинг наций, 18 сентября
1. Канада – 534.38
2. Испания – 463.75
3. Австралия – 458
4. Хорватия – 436
5. Великобритания – 432.5
6. Италия – 427.63
7. Сербия – 419.38
8. Германия – 419
9. Нидерланды – 405.44
10. Чехия – 390.38
***
35. Украина – 281.75
Наибольший подъем – у сборной Косово, которая поднялась на 20 мест, с 128-го на 108-е. Наибольшее падение – у сборной Судана, которая опустилась на 11 позиций – со 137-й на 148-ю.
Также в Рейтинге наций дебютировали сборные Мьянмы и Джибути, 153-я и 154-я соответственно.
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