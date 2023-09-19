Канада лидирует в рейтинге Кубка Дэвиса. Украина поднялась на одну позицию

По итогам последних матчей в Кубке Дэвиса сборная Канады сохраняет свое лидерство в Рейтинге наций, опережая команду Испании, которая занимает второе место, почти на 70 очков.

В групповом этапе финальной части Кубка Дэвиса 2023 канадские теннисисты выиграли все три своих встречи, восемь из девяти матчей и вышли в плей-офф, который пройдет в испанской Малаге с 21 по 26 ноября.

В топ-10 поднялась сборная Чехии, которая вытеснила из первой десятки США.

Сборная Украины после победы над командой Колумбии в Мировой группе поднялась на одну позицию и занимает 35-е место, с отставанием менее, чем в шесть очков от сборных Боснии-Герцеговины и Перу. От сборной Канады Украины отстает более, чем на 250 очков.

Кубок Дэвиса – Рейтинг наций, 18 сентября

1. Канада – 534.38

2. Испания – 463.75

3. Австралия – 458

4. Хорватия – 436

5. Великобритания – 432.5

6. Италия – 427.63

7. Сербия – 419.38

8. Германия – 419

9. Нидерланды – 405.44

10. Чехия – 390.38

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35. Украина – 281.75

Наибольший подъем – у сборной Косово, которая поднялась на 20 мест, с 128-го на 108-е. Наибольшее падение – у сборной Судана, которая опустилась на 11 позиций – со 137-й на 148-ю.

Также в Рейтинге наций дебютировали сборные Мьянмы и Джибути, 153-я и 154-я соответственно.