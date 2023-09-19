Наблюдателем арбитража на матче Заря – Гент будет печально известный Кашшаи

В четверг, 21 сентября «Заря» в польском Люблине в формально домашнем матче первого тура Лиги конференций примет «Гент». Ранее уже сообщалось о том, что матч обслужит итальянская бригада судей во главе с Даниэле Киффи.

Наблюдателем арбитра на матче будет венгр Виктор Кашшаи. Украинским любителям футбола он печально известен своей работой на матче Украина – Англия на Евро-2012. Там он не засчитал очевидный гол после удара Артема Милевского.

Свою карьеру арбитра 48-летний Кашшаи завершил в 2019 году.