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  4. Наблюдателем арбитража на матче Заря – Гент будет печально известный Кашшаи
Лига конференций
19 сентября 2023, 20:01 |
129
1

Наблюдателем арбитража на матче Заря – Гент будет печально известный Кашшаи

Тот самый судья, который не засчитал гол Милевского в ворота Англии на Евро-2012

19 сентября 2023, 20:01 |
129
1
Наблюдателем арбитража на матче Заря – Гент будет печально известный Кашшаи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Кашшаи

В четверг, 21 сентября «Заря» в польском Люблине в формально домашнем матче первого тура Лиги конференций примет «Гент». Ранее уже сообщалось о том, что матч обслужит итальянская бригада судей во главе с Даниэле Киффи.

Наблюдателем арбитра на матче будет венгр Виктор Кашшаи. Украинским любителям футбола он печально известен своей работой на матче Украина – Англия на Евро-2012. Там он не засчитал очевидный гол после удара Артема Милевского.

Свою карьеру арбитра 48-летний Кашшаи завершил в 2019 году.

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Заря Луганск Лига конференций Виктор Кашшаи
Источник УЕФА
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