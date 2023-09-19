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Лига конференций
19 сентября 2023, 13:52 | Обновлено 19 сентября 2023, 14:01
93
0

Матч ЛК Заря – Гент обслужит итальянская бригада судей

Главный арбитр – Даниэле Киффи

19 сентября 2023, 13:52 | Обновлено 19 сентября 2023, 14:01
93
0
Матч ЛК Заря – Гент обслужит итальянская бригада судей
Will Bekham. Даниэле Киффи

УЕФА назначил арбитров на матчи первого тура Лиги конференций. Матч «Заря» – «Гент» рассудит итальянец Даниэле Киффи. С украинскими командами арбитр уже встречался в этом сезоне на матче квалификации Лиги чемпионов СК «Днепр-1» – «Панатинаикос» (1:3).

Ассистентами главного арбитра стали Давиде Империале и Марко Бресмес. Четвертый рефери – Ливио Маринелли. Наблюдать за игрой на VAR будет Паоло Валери.

Напомним, матч с «Гентом» будет формально домашним для «Зари», но команды будут играть в Люблине на местной футбольной арене. Поединок состоится в четверг, 21 сентября, начало – в 22:00 по Киеву.

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Заря Луганск Гент Лига конференций судейские назначения
Источник УЕФА
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