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Италия
19 сентября 2023, 19:29 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:10
511
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи Виктора Коваленко сменил главного тренера

Аурелио Андреаццоли заменит Паоло Дзанетти

19 сентября 2023, 19:29 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:10
511
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи Виктора Коваленко сменил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Андреаццоли

«Эмполи» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Аурелио Андреаццоли. Он заменил на этом посту Паоло Дзанетти, который был уволен после провального старта сезона. Это первая тренерская отставка нынешнего сезона Серии А.

В стартовых четырех турах Серии А «Эмполи» потерпел четыре поражения с разницей голов 0-12. За «Эмполи» играет украинский полузащитник Виктор Коваленко.

69-летний Андреаццоли ранее уже работал с «Эмполи» в 2017 – 2018, 2019 и 2021 – 2022 годах. Кроме него клуб рассматривал кандидатуру Марко Джампаоло.

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Эмполи отставка Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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