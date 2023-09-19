ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи Виктора Коваленко сменил главного тренера

«Эмполи» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Аурелио Андреаццоли. Он заменил на этом посту Паоло Дзанетти, который был уволен после провального старта сезона. Это первая тренерская отставка нынешнего сезона Серии А.

В стартовых четырех турах Серии А «Эмполи» потерпел четыре поражения с разницей голов 0-12. За «Эмполи» играет украинский полузащитник Виктор Коваленко.

69-летний Андреаццоли ранее уже работал с «Эмполи» в 2017 – 2018, 2019 и 2021 – 2022 годах. Кроме него клуб рассматривал кандидатуру Марко Джампаоло.