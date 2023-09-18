Команду Коваленко может возглавить экс-тренер Милана
Марко Джампаоло рассматривается на замену Паоло Дзанетти
Аутсайдер Серии А «Эмполи» катастрофически начал новый сезон: 4 поражения в 4 матчах с разницей голов 0-12 и последнее место в турнирной таблице. Вчерашний разгром 0:7 от «Ромы» может привести к отставке главного тренера команды Паоло Дзанетти.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, на замену Дзанетти рассматривается кандидатура экс-тренера «Милана» Марко Джампаоло. Но приоритетный вариант – экс-тренер «Ромы» Аурелио Андреаццоли, который уже работал с «Эмполи» в 2017 – 2018, 2019 и 2021 – 2022 годах.
Напомним, за «Эмполи» выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко.
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