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Италия
18 сентября 2023, 16:30 | Обновлено 18 сентября 2023, 16:32
409
0

Команду Коваленко может возглавить экс-тренер Милана

Марко Джампаоло рассматривается на замену Паоло Дзанетти

18 сентября 2023, 16:30 | Обновлено 18 сентября 2023, 16:32
409
0
Команду Коваленко может возглавить экс-тренер Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Джампаоло

Аутсайдер Серии А «Эмполи» катастрофически начал новый сезон: 4 поражения в 4 матчах с разницей голов 0-12 и последнее место в турнирной таблице. Вчерашний разгром 0:7 от «Ромы» может привести к отставке главного тренера команды Паоло Дзанетти.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, на замену Дзанетти рассматривается кандидатура экс-тренера «Милана» Марко Джампаоло. Но приоритетный вариант – экс-тренер «Ромы» Аурелио Андреаццоли, который уже работал с «Эмполи» в 2017 – 2018, 2019 и 2021 – 2022 годах.

Напомним, за «Эмполи» выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко.

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Виктор Коваленко Эмполи Марко Джампаоло Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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