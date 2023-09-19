Шахтер – Порту. Португальский клуб – фаворит у букмекеров
Соперником донецкой команды станет серебряный призер чемпионата Португалии
Сегодня, 19 сентября, донецкий «Шахтер» начнет свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов.
Соперником украинской команды станет серебряный призер чемпионата Португалии – «Порту».
Букмекеры считают португальских «драконов» явными фаворитами матча, на их победу можно поставить с коэффициентом 1.70. На победу чемпионов Украины коэффициент значительно выше и составляет 5.70. Ничья в этом противостоянии оценена в 4.15.
Шахтер – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
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