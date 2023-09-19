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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 19:25 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:10
259
1

Шахтер – Порту. Португальский клуб – фаворит у букмекеров

Соперником донецкой команды станет серебряный призер чемпионата Португалии

19 сентября 2023, 19:25 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:10
259
1
Шахтер – Порту. Португальский клуб – фаворит у букмекеров
ФК Шахтер.

Сегодня, 19 сентября, донецкий «Шахтер» начнет свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов.

Соперником украинской команды станет серебряный призер чемпионата Португалии – «Порту».

Букмекеры считают португальских «драконов» явными фаворитами матча, на их победу можно поставить с коэффициентом 1.70. На победу чемпионов Украины коэффициент значительно выше и составляет 5.70. Ничья в этом противостоянии оценена в 4.15.

Шахтер – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Summertime
Ну сегодня антишахтёровские могут озолотиться.
  Правда ставить надо сразу по 100 тыщ  долляров.
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