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ATP
19 сентября 2023, 18:41 | Обновлено 19 сентября 2023, 18:44
109
0

С третьего раза. Крутых вышел во второй круг челленджера в Сен-Тропе

Алексей Крутых в упорной борьбе обыграл Элиаса Имера

19 сентября 2023, 18:41 | Обновлено 19 сентября 2023, 18:44
109
0
С третьего раза. Крутых вышел во второй круг челленджера в Сен-Тропе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых обыграл участника группового этапа Кука Дэвиса 2023 в составе сборной Швеции Элиаса Имера в первом круге челленджера в Сен-Тропе.

Первый сет украинский теннисист быстро проиграл, отдав две своих подачи подряд. Имер повел 4:0 и Крутых отыграть такое отставание не смог. Во втором сете пошла равная борьба, в которой крутых был близок к тому, чтобы отдать свою подачу. Однако Имер своими шансами не воспользовался, в отличие от украинца, который при счете 3:2 сделал брейк, ставший в итоге решающим в сете. В третьей партии при счете 1:2 в пользу шведа соперники обменялись брейками, а вскоре Крутых сделал еще один брейк, который мог стать решающим. Но украинский теннисист дважды подряд не смог подать на матч, не реализовав в общей сложности три матч-пойнта и совершив три двойные ошибки. Но с третьего раза, на тай-брейке, Алексей Крутых, который повел 6:1, реализовал первый матч-пойнт, но уже на приеме.

Во втором круге Алексей Крутых сыграет против второго номера посева, австрийца Себастьяна Офнера. В случае победы, в четвертьфинале украинский теннисист выйдет на одного из двух французов – Констана Лестьенна или Арольда Майо. С обоими украинец ранее не играл.

ATP CHallenger 125, Сен Тропе, Франция, хард, 1 круг

Алексей Крутых (Украина) – Элиас Имер (Швеция) – 2:6, 6:3, 7:6 (7:1).

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Алексей Крутых ATP Сен-Тропе Элиас Имер
Источник Sport.ua
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