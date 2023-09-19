С третьего раза. Крутых вышел во второй круг челленджера в Сен-Тропе

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых обыграл участника группового этапа Кука Дэвиса 2023 в составе сборной Швеции Элиаса Имера в первом круге челленджера в Сен-Тропе.

Первый сет украинский теннисист быстро проиграл, отдав две своих подачи подряд. Имер повел 4:0 и Крутых отыграть такое отставание не смог. Во втором сете пошла равная борьба, в которой крутых был близок к тому, чтобы отдать свою подачу. Однако Имер своими шансами не воспользовался, в отличие от украинца, который при счете 3:2 сделал брейк, ставший в итоге решающим в сете. В третьей партии при счете 1:2 в пользу шведа соперники обменялись брейками, а вскоре Крутых сделал еще один брейк, который мог стать решающим. Но украинский теннисист дважды подряд не смог подать на матч, не реализовав в общей сложности три матч-пойнта и совершив три двойные ошибки. Но с третьего раза, на тай-брейке, Алексей Крутых, который повел 6:1, реализовал первый матч-пойнт, но уже на приеме.

Во втором круге Алексей Крутых сыграет против второго номера посева, австрийца Себастьяна Офнера. В случае победы, в четвертьфинале украинский теннисист выйдет на одного из двух французов – Констана Лестьенна или Арольда Майо. С обоими украинец ранее не играл.

ATP CHallenger 125, Сен Тропе, Франция, хард, 1 круг

Алексей Крутых (Украина) – Элиас Имер (Швеция) – 2:6, 6:3, 7:6 (7:1).