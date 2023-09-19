ПЕПЕ: «Наша идея в том, чтобы показать, на что мы способны»

40-летний центральный защитник «Порту» Пепе поделился планом на игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером»:

«Для меня уже 19-й сезон в ЛЧ. Но поскольку я обожаю футбол, я им живу, то для меня каждый раз – как первый. Я очень рад быть здесь и представлять свою команду, очень рад принимать участие в этой игре. Чувствую ответственность, ведь мы начинаем новый поход.

Наша идея состоит в том, чтобы показать, на что мы способны. Я очень рад быть здесь и представлять нашу команду. Хочу, чтобы завтра игра оправдала ожидания и порадовала наших болельщиков. Скажу так: во время игры я буду делать все, что нужно для команды и что требует тренер. Мне удобно играть на любой позиции. Моя идея состоит в том, чтобы дарить радость нашим болельщикам».