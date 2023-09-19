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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 14:09 | Обновлено 19 сентября 2023, 14:21
228
3

ПЕПЕ: «Наша идея в том, чтобы показать, на что мы способны»

Защитник «Порту» поделился планом на игру с «Шахтером»

19 сентября 2023, 14:09 | Обновлено 19 сентября 2023, 14:21
228
3
ПЕПЕ: «Наша идея в том, чтобы показать, на что мы способны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

40-летний центральный защитник «Порту» Пепе поделился планом на игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером»:

«Для меня уже 19-й сезон в ЛЧ. Но поскольку я обожаю футбол, я им живу, то для меня каждый раз – как первый. Я очень рад быть здесь и представлять свою команду, очень рад принимать участие в этой игре. Чувствую ответственность, ведь мы начинаем новый поход.

Наша идея состоит в том, чтобы показать, на что мы способны. Я очень рад быть здесь и представлять нашу команду. Хочу, чтобы завтра игра оправдала ожидания и порадовала наших болельщиков. Скажу так: во время игры я буду делать все, что нужно для команды и что требует тренер. Мне удобно играть на любой позиции. Моя идея состоит в том, чтобы дарить радость нашим болельщикам».

Напомним, игра состоится сегодня, 19 сентября, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Пепе
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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14sergey1953
Пепе, скоро 41 год, а он еще играет на высшем уровне! Это пример для подражания, другим футболистам. 
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+1
New Zealander
Так это же геееениально!!!
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0
KIEWADIM
старий вже капец, мабуть досить знущатися зі свого організму
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-2
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