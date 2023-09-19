Четыре игрока Ман Юнайтед поссорились в раздевалке после игры с Брайтоном

Четыре игрока «Манчестер Юнайтед» серьезно поссорились в раздевалке после поражения в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона» (1:3), сообщает британское издание The Sun.

Источник называет фамилии футболистов, между которыми произошел конфликт. Бруну Фернандешу не понравилось выступление Скотта Мактоминея, а пара центральных защитников Виктор Линдельоф и Лисандро Мартинес были недовольны игрой друг друга.

После 5 матчей нового сезона АПЛ в активе «Манчестер Юнайтед» всего 6 очков. Ранее Эрик тен Хаг сказал, что кризиса в команде нет.