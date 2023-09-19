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  4. Четыре игрока Ман Юнайтед поссорились в раздевалке после игры с Брайтоном
Англия
19 сентября 2023, 14:31 |
1096
1

Четыре игрока Ман Юнайтед поссорились в раздевалке после игры с Брайтоном

Фернандеш поспорил с Мактоминеем, а Линдельоф и Мартинес накричали друг на друга

19 сентября 2023, 14:31 |
1096
1
Четыре игрока Ман Юнайтед поссорились в раздевалке после игры с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Четыре игрока «Манчестер Юнайтед» серьезно поссорились в раздевалке после поражения в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона» (1:3), сообщает британское издание The Sun.

Источник называет фамилии футболистов, между которыми произошел конфликт. Бруну Фернандешу не понравилось выступление Скотта Мактоминея, а пара центральных защитников Виктор Линдельоф и Лисандро Мартинес были недовольны игрой друг друга.

После 5 матчей нового сезона АПЛ в активе «Манчестер Юнайтед» всего 6 очков. Ранее Эрик тен Хаг сказал, что кризиса в команде нет.

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Бруну Фернандеш Скотт Мактоминей Виктор Линделеф Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Брайтон Английская Премьер-лига
Источник The Sun
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Burevestnik
і чого ото сперечатись?   всі "гаврно" грали.  невдахи...
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