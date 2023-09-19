Клим ПРИХОДЬКО: «Надо набирать максимум очков, чтобы играть в еврокубках»

Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал победу над «Вересом» (2:1) в матче 7-го тура УПЛ, а также поделился амбициями команды из Кривого Рога на сезон 2023/24.

– Клим, команда победила и продолжает набирать очки. Как тебе сегодня матч?

– Очень счастлив, что мы победили. Наша команда набрала ход и выигрывает, поэтому надо не останавливаться, а продолжать набирать максимум очков, чтобы занять в итоге как можно выше место в таблице, которое позволит выступить в следующем году в еврокубках.

Мы больше стремились к этой победе, чем «Верес». «Кривбасс» больше атаковал, создавал моменты, а соперник играл на удержание ничьей. Поэтому в итоге мы и достигли своего.

– Ты вышел на замену во втором тайме. Какую задачу ставили перед тобой тренеры?

– Сказали искать больше пространства между линиями и отдавать разрезные передачи. Трудно входить в подобные матчи? Ну как сказать, не очень; уже привык, уже есть определенный опыт. Каждый второй матч в УПЛ проходит в подобном ключе, поэтому все нормально.

Напомним, благодаря этой победе «Кривбасс» поднялся на 2-ю строчку УПЛ и теперь отстает от «Шахтера» всего на 3 очка.