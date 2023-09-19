Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клим ПРИХОДЬКО: «Надо набирать максимум очков, чтобы играть в еврокубках»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 13:36 |
158
1

Клим ПРИХОДЬКО: «Надо набирать максимум очков, чтобы играть в еврокубках»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Вересом»

19 сентября 2023, 13:36 |
158
1
Клим ПРИХОДЬКО: «Надо набирать максимум очков, чтобы играть в еврокубках»
ФК Кривбасс. Клим Приходько

Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал победу над «Вересом» (2:1) в матче 7-го тура УПЛ, а также поделился амбициями команды из Кривого Рога на сезон 2023/24.

– Клим, команда победила и продолжает набирать очки. Как тебе сегодня матч?

– Очень счастлив, что мы победили. Наша команда набрала ход и выигрывает, поэтому надо не останавливаться, а продолжать набирать максимум очков, чтобы занять в итоге как можно выше место в таблице, которое позволит выступить в следующем году в еврокубках.

Мы больше стремились к этой победе, чем «Верес». «Кривбасс» больше атаковал, создавал моменты, а соперник играл на удержание ничьей. Поэтому в итоге мы и достигли своего.

– Ты вышел на замену во втором тайме. Какую задачу ставили перед тобой тренеры?

– Сказали искать больше пространства между линиями и отдавать разрезные передачи. Трудно входить в подобные матчи? Ну как сказать, не очень; уже привык, уже есть определенный опыт. Каждый второй матч в УПЛ проходит в подобном ключе, поэтому все нормально.

Напомним, благодаря этой победе «Кривбасс» поднялся на 2-ю строчку УПЛ и теперь отстает от «Шахтера» всего на 3 очка.

По теме:
Йожеф САБО: «Буяльский играет непонятно в кого»
Рух-2 – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владимир БРАЖКО: «Хорошо сыграли против Ворсклы в обороне»
Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Клим Приходько Кривбасс - Верес чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Футбол | 19 сентября 2023, 12:05 6
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту

Команда, которую в соперниках хотел видеть капитан «горняков» Тарас Степаненко

В команду требуется Product manager
Футбол | 19 сентября 2023, 11:34 0
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager

Любовь к спорту точно будет плюсом

ПУКАНЫЧ: «Самое интересное в матче Шахтера с Порту будет после перерыва»
Футбол | 19.09.2023, 09:51
ПУКАНЫЧ: «Самое интересное в матче Шахтера с Порту будет после перерыва»
ПУКАНЫЧ: «Самое интересное в матче Шахтера с Порту будет после перерыва»
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Футбол | 18.09.2023, 20:55
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Футбол | 19.09.2023, 00:05
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Рано чи пізно може настати клім акс
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 11
Другие виды
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17.09.2023, 19:19 10
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 22
Футбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 41
Футбол
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
17.09.2023, 22:35 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем