Юлиан Нагельсманн станет главным тренером сборной Германии

36-летний главный тренер Юлиан Нагельсманн возглавит национальную сборную Германии по футболу и будет руководить ею на домашнем Евро-2024, сообщает местное издание BILD.

Немецкой федерации футбола удалось договориться с «Баварией» о расторжении контракта Юлиана, а также с самим Нагельсманном по финансовым условиям сотрудничества.

Во время своей тренерской карьеры Юлиан Нагельсманн успел поработать в трех клубах: «Хоффенхайме», «РБ Лейпциге» и «Баварии». Из последней команды его уволили весной 2023 года из-за неудовлетворительных результатов в Бундеслиге.