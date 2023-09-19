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  4. Юлиан Нагельсманн станет главным тренером сборной Германии
Германия
19 сентября 2023, 13:20 |
465
0

Юлиан Нагельсманн станет главным тренером сборной Германии

Молодой специалист будет руководить командой на домашнем Евро-2024

19 сентября 2023, 13:20 |
465
0
Юлиан Нагельсманн станет главным тренером сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

36-летний главный тренер Юлиан Нагельсманн возглавит национальную сборную Германии по футболу и будет руководить ею на домашнем Евро-2024, сообщает местное издание BILD.

Немецкой федерации футбола удалось договориться с «Баварией» о расторжении контракта Юлиана, а также с самим Нагельсманном по финансовым условиям сотрудничества.

Во время своей тренерской карьеры Юлиан Нагельсманн успел поработать в трех клубах: «Хоффенхайме», «РБ Лейпциге» и «Баварии». Из последней команды его уволили весной 2023 года из-за неудовлетворительных результатов в Бундеслиге.

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Источник Bild
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