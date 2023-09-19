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Чемпионат Украины
Рух-2 Львов
19.09.2023 12:00 – 37 1 : 0
Кремень-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
19 сентября 2023, 12:00 | Обновлено 19 сентября 2023, 12:02
86
0

Рух-2 – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 сентября видеотрансляцию поединка 8-го тура Второй лиги

19 сентября 2023, 12:00 | Обновлено 19 сентября 2023, 12:02
86
0
Рух-2 – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

19 сентября проходит поединок 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 8-й тур, 19 сентября

12:00. Рух-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Рух-2 Львов Кремень-2 Кременчуг
Источник Sport.ua
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