19.09.2023 12:00 – 37’ 1 : 0
Украина. Вторая лига19 сентября 2023, 12:00 | Обновлено 19 сентября 2023, 12:02
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Рух-2 – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 сентября видеотрансляцию поединка 8-го тура Второй лиги
19 сентября 2023, 12:00 | Обновлено 19 сентября 2023, 12:02
86
0
19 сентября проходит поединок 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 8-й тур, 19 сентября
12:00. Рух-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг
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