Стефано ПИОЛИ: К счастью, у Милана есть Лига чемпионов»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от игры 1-го Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

«Я был очень разочарован [поражением от «Интера»], но, к счастью, у нас есть Лига чемпионов. Мы готовимся к этому вызову сосредоточенно и внимательно, потому что знаем, как сильна эта группа.

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Будет ли приятно снова увидеть Тонали? Это будет интересно всем. Мы вместе росли и побеждали. Мы желаем ему всего наилучшего.

«Ньюкасл» кажется мне классической английской командой. Физически крепкая, играет интенсивно, оказывает давление на соперника. У «Ньюкасла» рослые игроки, которые особенно опасны при стандартах», – признался Пиоли.

Матч «Милан» – «Ньюкасл» состоится во вторник, 19 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени.