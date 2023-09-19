Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стефано ПИОЛИ: К счастью, у Милана есть Лига чемпионов»
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 11:43 |
225
0

Стефано ПИОЛИ: К счастью, у Милана есть Лига чемпионов»

Наставник «Милана» – о предстоящем старте команды в Лиге чемпионов

19 сентября 2023, 11:43 |
225
0
Стефано ПИОЛИ: К счастью, у Милана есть Лига чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от игры 1-го Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

«Я был очень разочарован [поражением от «Интера»], но, к счастью, у нас есть Лига чемпионов. Мы готовимся к этому вызову сосредоточенно и внимательно, потому что знаем, как сильна эта группа.

Милан – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Будет ли приятно снова увидеть Тонали? Это будет интересно всем. Мы вместе росли и побеждали. Мы желаем ему всего наилучшего.

«Ньюкасл» кажется мне классической английской командой. Физически крепкая, играет интенсивно, оказывает давление на соперника. У «Ньюкасла» рослые игроки, которые особенно опасны при стандартах», – признался Пиоли.

Матч «Милан» – «Ньюкасл» состоится во вторник, 19 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Капитан Порту ПЕПЕ: «Это мое 19-е участие в ЛЧ, но все вроде бы впервые»
ТЕРЗИЧ: «У Боруссии есть все, чтобы начать ЛЧ с победы, обыграв ПСЖ»
Стефано Пиоли Милан Лига чемпионов Ньюкасл
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Футбол | 19 сентября 2023, 07:20 20
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев

Виктор и Артем сыграли существенную роль в победе команды над «Гранадой» в Ла Лиге

Йожеф САБО: «Шахтер сможет выиграть разве что за счет чуда»
Футбол | 19 сентября 2023, 04:00 3
Йожеф САБО: «Шахтер сможет выиграть разве что за счет чуда»
Йожеф САБО: «Шахтер сможет выиграть разве что за счет чуда»

Специалист поделился ожиданиями от старта «горняков» в ЛЧ

Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Футбол | 19.09.2023, 00:59
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
ПУКАНЫЧ: «Самое интересное в матче Шахтера с Порту будет после перерыва»
Футбол | 19.09.2023, 09:51
ПУКАНЫЧ: «Самое интересное в матче Шахтера с Порту будет после перерыва»
ПУКАНЫЧ: «Самое интересное в матче Шахтера с Порту будет после перерыва»
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Футбол | 18.09.2023, 17:25
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 3
Футбол
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 4
Футбол
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
18.09.2023, 15:04 2
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 67
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем