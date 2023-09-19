ТЕРЗИЧ: «У Боруссии есть все, чтобы начать ЛЧ с победы, обыграв ПСЖ»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с «ПСЖ» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Знаем, что очень важно начать групповой этап с победы. Против «ПСЖ» это сделать трудно, но у нас есть все для этого необходимое.

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«ПСЖ» играет в доминирующий футбол. Мы должны правильно действовать во время владения мячом. Нужно быть очень внимательными, а также опасными, на протяжении всех 90 минут», – признался Терзич.

Напомним, «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд состоится во вторник, 19 сентября, в Париже. Начало – в 22:00 по киевскому времени.