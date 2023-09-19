ПУКАНЫЧ: «Самое интересное в матче Шахтера с Порту будет после перерыва»

19 сентября в стартовом поединке группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в немецком Гамбурге будет принимать «Порту».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч спрогнозировал, чем закончится сегодняшнее противостояние с участием «горняков»:

– Не стоит недооценивать «Шахтер». Многие эксперты утверждают, что в лучшем случае «горняки» продолжат выступление в Лиге Европы, но дончане и раньше доказывали, что для них в самом престижном футбольном континентальном турнире не существует авторитетов. Да, сейчас в составе «Шахтера» немало молодежи, однако у ведущих игроков - огромный международный опыт накопленный в матчах на клубном уровне и за сборную Украины.

– И все же, кого вы считаете фаворитом в сегодняшнем поединке?

– »«Порту», в составе которого немало зрелых футболистов. Да, «Порту» также теряет лидеров, которые за большие деньги переходят в более состоятельные клубы. Но интересно, что продают они только тех игроков, которым уже есть равноценная замена. В этом надо брать пример с «Порту», вот почему португальцы преимущественно очень стабильны, как на международной, так и внутренней арене.

– Фаворита вы назвали, тогда уточните, с каким счетом победит португальский клуб?

– Почему сразу победит. Фавориты далеко не всегда одерживают верх. Вот и я склоняюсь к тому, что в Гамбурге все закончится боевой ничьей 1:1. И это будет хорошее начало для «горняков».

– На ваш взгляд, что может помочь «Шахтеру» не проиграть?

– Об опыте я уже говорил. Во-вторых, мотивация, «горняки» в Лиге чемпионов, как правило, радуют желанием сыграть через не могу. Все же, именно после таких поединков, как сегодняшний можно оказаться на «карандаше» скаутов зарубежных грандов. В-третьих, хотя «Порту» действует интенсивно, но дончане могут посоревноваться с ним в скорости. Именно мобильность может стать «Шахтеру» надежным помощником в поиске кратчайшего пути к воротам соперника.

– Но пока что «Шахтер» даже в чемпионате УПЛ действует неубедительно в атаке.

– Это, действительно, проблема, а тут еще, как назло надолго из-за травмы выбыл «наконечник» Траоре. Сегодня многое будет зависеть от выбора рулевого «горняков» Патрика ван Леувена, который все должен взвесить и остановиться на эффективной тактической схеме. Кстати, возможно «Шахтеру» в чемпионате УПЛ так трудно даются победы, потому что у руля - новый главный тренер. Нужно время, чтобы подопечные адаптировались к его требованиям, прониклись его игровой философией.

– К сожалению, сегодня «Шахтеру» не поможет не только Траоре, но и ведущие защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь.

– Это серьезные потери. С другой стороны, это шанс для игроков ротации проявить себя. Думаю, что в дебюте «Шахтер» будет действовать очень осторожно, чтобы не пропустить быстрый гол. Когда же убедится чего стоит оппонент, то постепенно отодвинет игру от своих ворот. Самое интересное же будет после перерыва. Я верю в «Шахтер».