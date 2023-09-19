Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПУКАНЫЧ: «Самое интересное в матче Шахтера с Порту будет после перерыва»
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 09:51 | Обновлено 19 сентября 2023, 09:53
750
1

ПУКАНЫЧ: «Самое интересное в матче Шахтера с Порту будет после перерыва»

Экс-игрок сборной Украины – об ожиданиях от игры «горняков» с португальцами

19 сентября 2023, 09:51 | Обновлено 19 сентября 2023, 09:53
750
1
ПУКАНЫЧ: «Самое интересное в матче Шахтера с Порту будет после перерыва»
ФК Шахтер Донецк

19 сентября в стартовом поединке группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в немецком Гамбурге будет принимать «Порту».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч спрогнозировал, чем закончится сегодняшнее противостояние с участием «горняков»:

– Не стоит недооценивать «Шахтер». Многие эксперты утверждают, что в лучшем случае «горняки» продолжат выступление в Лиге Европы, но дончане и раньше доказывали, что для них в самом престижном футбольном континентальном турнире не существует авторитетов. Да, сейчас в составе «Шахтера» немало молодежи, однако у ведущих игроков - огромный международный опыт накопленный в матчах на клубном уровне и за сборную Украины.

– И все же, кого вы считаете фаворитом в сегодняшнем поединке?
– »«Порту», в составе которого немало зрелых футболистов. Да, «Порту» также теряет лидеров, которые за большие деньги переходят в более состоятельные клубы. Но интересно, что продают они только тех игроков, которым уже есть равноценная замена. В этом надо брать пример с «Порту», вот почему португальцы преимущественно очень стабильны, как на международной, так и внутренней арене.

– Фаворита вы назвали, тогда уточните, с каким счетом победит португальский клуб?

– Почему сразу победит. Фавориты далеко не всегда одерживают верх. Вот и я склоняюсь к тому, что в Гамбурге все закончится боевой ничьей 1:1. И это будет хорошее начало для «горняков».

– На ваш взгляд, что может помочь «Шахтеру» не проиграть?

– Об опыте я уже говорил. Во-вторых, мотивация, «горняки» в Лиге чемпионов, как правило, радуют желанием сыграть через не могу. Все же, именно после таких поединков, как сегодняшний можно оказаться на «карандаше» скаутов зарубежных грандов. В-третьих, хотя «Порту» действует интенсивно, но дончане могут посоревноваться с ним в скорости. Именно мобильность может стать «Шахтеру» надежным помощником в поиске кратчайшего пути к воротам соперника.

– Но пока что «Шахтер» даже в чемпионате УПЛ действует неубедительно в атаке.
– Это, действительно, проблема, а тут еще, как назло надолго из-за травмы выбыл «наконечник» Траоре. Сегодня многое будет зависеть от выбора рулевого «горняков» Патрика ван Леувена, который все должен взвесить и остановиться на эффективной тактической схеме. Кстати, возможно «Шахтеру» в чемпионате УПЛ так трудно даются победы, потому что у руля - новый главный тренер. Нужно время, чтобы подопечные адаптировались к его требованиям, прониклись его игровой философией.

– К сожалению, сегодня «Шахтеру» не поможет не только Траоре, но и ведущие защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь.
– Это серьезные потери. С другой стороны, это шанс для игроков ротации проявить себя. Думаю, что в дебюте «Шахтер» будет действовать очень осторожно, чтобы не пропустить быстрый гол. Когда же убедится чего стоит оппонент, то постепенно отодвинет игру от своих ворот. Самое интересное же будет после перерыва. Я верю в «Шахтер».

По теме:
ТЕРЗИЧ: «У Боруссии есть все, чтобы начать ЛЧ с победы, обыграв ПСЖ»
Луис Энрике оценил шансы Мбаппе на победу в ЛЧ с ПСЖ
Шахтер – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
инсайд Адриан Пуканыч Шахтер Донецк Порту Шахтер - Порту Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доминиканская Республика – Украина – 3:0. Текстовая трансляция матча
Волейбол | 19 сентября 2023, 08:00 6
Доминиканская Республика – Украина – 3:0. Текстовая трансляция матча
Доминиканская Республика – Украина – 3:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка отборочного турнира на ОИ-2024

ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Футбол | 18 сентября 2023, 22:26 37
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист

Великолепный дальний удар

Известно, где сборная Украины проведет домашнюю игру с Северной Македонией
Футбол | 19.09.2023, 09:21
Известно, где сборная Украины проведет домашнюю игру с Северной Македонией
Известно, где сборная Украины проведет домашнюю игру с Северной Македонией
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Футбол | 19.09.2023, 07:20
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Футбол | 18.09.2023, 19:00
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BARA.bass
В таких матчах молодёжь крепнет, что для Шахтёра это хорошо.
Я болею за Шахтёр, но реальность такова что если Шахтёр займёт 3 место в группе, это будет большой успех. Но Шахтёр привык удивлять своих болельщиков в Евро кубка, так что ждём и надеемся. Удачи команде.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 41
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 11
Другие виды
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
18.09.2023, 15:04 2
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 5
Футбол
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем