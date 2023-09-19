Марченко проиграл пятому сеяному на челленджере в США
Илья уступил на старте участнику двух четвертьфиналов на Australian Open
Украинский теннисист Илья Марченко (№272 ATP) провел матч на хардовом челленджере в Коламбусе (США).
В первом раунде соревнований украинец проиграл пятому сеяному Теннису Сандгрену (№197 ATP).
Коламбус. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Теннис Сандгрен (США) – 2:6, 1:6
Отметим, что Марченко на прошлой неделе дошел до второго раунда на челленджере в американском Кэри.
Сандгрен в следующем раунде сразится против Раяна Пенистона из Великобритании или Бернарда Томича из Австралии.
Сандгрен наиболее известен тем, что дважды играл на стадии 1/4 финала Australian Open (2018, 2020).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отец чемпиона по версии WBC уверен, что Усик и Джошуа бояться американца
Марта в трех партиях обыграла Стэйси Фанг