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  4. Марченко проиграл пятому сеяному на челленджере в США
ATP
19 сентября 2023, 09:49 |
24
0

Марченко проиграл пятому сеяному на челленджере в США

Илья уступил на старте участнику двух четвертьфиналов на Australian Open

19 сентября 2023, 09:49 |
24
0
Марченко проиграл пятому сеяному на челленджере в США
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№272 ATP) провел матч на хардовом челленджере в Коламбусе (США).

В первом раунде соревнований украинец проиграл пятому сеяному Теннису Сандгрену (№197 ATP).

Коламбус. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Теннис Сандгрен (США) – 2:6, 1:6

Отметим, что Марченко на прошлой неделе дошел до второго раунда на челленджере в американском Кэри.

Сандгрен в следующем раунде сразится против Раяна Пенистона из Великобритании или Бернарда Томича из Австралии.

Сандгрен наиболее известен тем, что дважды играл на стадии 1/4 финала Australian Open (2018, 2020).

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Илья Марченко вышел в 1/8 финала турнира в Кэри
Илья Марченко Теннис Сандгрен
Источник Sport.ua
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