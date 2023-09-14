Марченко не смог пробиться в 1/4 финала челленджера в Кэри

Украинский теннисист Илья Марченко (№273 АТР) провел с британцем Тоби Сэмюэлем (№472 АТР) встречу 1/8 финала челленджера в Кэри (США).

Поединок завершился победой Сэмюэля в трех сетах за 2 часа и 41 минуту.

АТР челленджер Кэри. 1/8 финала

Тоби Сэмюэль (Великобритания) – Илья Марченко (Украина) – 7:5, 6:7 (6:8), 6:1

Напомним, Марченко на пути в 1/8 финала турнира в Кэри ранее переиграл француза Энцо Куако.

Следующим соперником Сэмюэля станет 20-летний американец Закери Швайда, имеющий третий номер посева.