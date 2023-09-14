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ATP
14 сентября 2023, 01:16 | Обновлено 14 сентября 2023, 01:43
19
1

Марченко не смог пробиться в 1/4 финала челленджера в Кэри

Илья проиграл британцу Тоби Сэмюэлю

14 сентября 2023, 01:16 | Обновлено 14 сентября 2023, 01:43
19
1
Марченко не смог пробиться в 1/4 финала челленджера в Кэри
AТР. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№273 АТР) провел с британцем Тоби Сэмюэлем (№472 АТР) встречу 1/8 финала челленджера в Кэри (США).

Поединок завершился победой Сэмюэля в трех сетах за 2 часа и 41 минуту.

АТР челленджер Кэри. 1/8 финала

Тоби Сэмюэль (Великобритания) – Илья Марченко (Украина) – 7:5, 6:7 (6:8), 6:1

Напомним, Марченко на пути в 1/8 финала турнира в Кэри ранее переиграл француза Энцо Куако.

Следующим соперником Сэмюэля станет 20-летний американец Закери Швайда, имеющий третий номер посева.

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Илья Марченко
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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sirjoga
А ще кажуть про нестабільність жіночого тенісу. Марченко вів в першому сеті 5-4 з брейком і програв три гейми поспіль, два із яких на подачі. 
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