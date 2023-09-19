Партнер Миколенко по Эвертону объяснил неудачи команды

Фланговый защитник «Эвертона» Эшли Янг прокомментировал результаты команды в Английской Премьер-лиге этого сезона. «Ириски» в таблице АПЛ занимают после 5 туров 18-е место, имея 1 очко.

«Впереди еще предстоят матчи. Будь это конец сезона, на ситуацию смотрели бы иначе. А так есть ещё много игр и много очков, которые нужно разыграть. Мы должны получить позитив от матчей, создавая моменты, как мы это делали. Будут разные дни и разное число очков в таблице.

Фаны «Эвертона» – фантастические всегда, независимо от игры дома или на выезде. Игрокам нужно заставлять фанатов возвращаться, поддерживать нас», – заявил Янг.

Напомним, в минувший уик-энд «Эвертон» в домашнем матче 5-го тура сезона проиграл со счетом 0:1 лондонскому «Арсеналу». Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко отыграл матч с первой и до последней минуты.