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Англия
19 сентября 2023, 09:32 | Обновлено 19 сентября 2023, 09:33
386
4

Партнер Миколенко по Эвертону объяснил неудачи команды

Эшли Янг – о результатах «ирисок»

19 сентября 2023, 09:32 | Обновлено 19 сентября 2023, 09:33
386
4
Партнер Миколенко по Эвертону объяснил неудачи команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Янг

Фланговый защитник «Эвертона» Эшли Янг прокомментировал результаты команды в Английской Премьер-лиге этого сезона. «Ириски» в таблице АПЛ занимают после 5 туров 18-е место, имея 1 очко.

«Впереди еще предстоят матчи. Будь это конец сезона, на ситуацию смотрели бы иначе. А так есть ещё много игр и много очков, которые нужно разыграть. Мы должны получить позитив от матчей, создавая моменты, как мы это делали. Будут разные дни и разное число очков в таблице.

Фаны «Эвертона» – фантастические всегда, независимо от игры дома или на выезде. Игрокам нужно заставлять фанатов возвращаться, поддерживать нас», – заявил Янг.

Напомним, в минувший уик-энд «Эвертон» в домашнем матче 5-го тура сезона проиграл со счетом 0:1 лондонскому «Арсеналу». Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко отыграл матч с первой и до последней минуты.

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Источник: Миколенко минувший сезон Эвертона провел с травмой
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эшли Янг
Источник The Athletic
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Комментарии 4
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Tasha19
Вже який сезон в грі Евертона нічого не міняється, причому при різних тренерах, два рази пощастило не вилитіти з АПЛ, чи втретє так пощастить? 
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0
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roman75zpr
Проблема в том, что и другие команды наберут очки, и, возможно, больше пока Эвертон будет раскачиваться 
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0
Gargantua
наберут очки
игра у них есть, надо немного в атаке притереться под нового форварда Бету.
его поздно купили, предсезонку не проходил
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0
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