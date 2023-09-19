Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту

Форвард сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, что домашнем быте имеет определенные правила поведения, которых строго придерживается.

«У меня много причуд. Прежде чем я пойду спать, я подготовлю стол на следующий день. Завтрак… каждый на своем месте, всегда сидит на одном и том же месте за столом, дети, Антонела, я», – рассказал Месси.

Как известно, игроком «Интер Майами» Лионель Месси стал минувшим летом. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 11 матчах команды, забил 11 голов и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что Месси попал в список из 12 номинантов на награду лучшему игроку года FIFA The Best.