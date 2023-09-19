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Аргентина
19 сентября 2023, 08:39 | Обновлено 19 сентября 2023, 08:47
1197
2

Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту

Аргентинский нападающий поделился своими особенностями

19 сентября 2023, 08:39 | Обновлено 19 сентября 2023, 08:47
1197
2
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, что домашнем быте имеет определенные правила поведения, которых строго придерживается.

«У меня много причуд. Прежде чем я пойду спать, я подготовлю стол на следующий день. Завтрак… каждый на своем месте, всегда сидит на одном и том же месте за столом, дети, Антонела, я», – рассказал Месси.

Как известно, игроком «Интер Майами» Лионель Месси стал минувшим летом. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 11 матчах команды, забил 11 голов и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что Месси попал в список из 12 номинантов на награду лучшему игроку года FIFA The Best.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Интер Майами
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Serhii P.
диктатор
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Болела
Ну такі собі примхи))
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