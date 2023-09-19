Анчелотти опередил Зидана по победам с Реалом
Итальянец вышел на второе место в историческом реестре
Итальянский специалист Карло Анчелотти добился с мадридским «Реалом» 173-й победы. Случилось это в матче 5-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад», в котором «галактикос» в минувший уик-энд победили со счетом 2:1.
Анчелотти по количеству побед с «Реалом» опередил Зинедина Зидана и теперь занимает второе место в истории клуба. Рекорд мадридцев принадлежит Мигелю Муньосу, одержавшему 357 побед.
Анчелотти выиграл с «Реалом» 112 матчей в Ла Лиге, 36 в Лиге чемпионов, 17 – в Кубке Испании, четыре – на клубном ЧМ, два – в Суперкубке Европы и два – в Суперкубке Испании.
Напомним, с 64-летним Карло Анчелотти «Реал» выиграл 10 титулов – два трофея Лиги Чемпионов, два клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, два Кубка Испании, одну Ла Лигу и один Суперкубок Испании.
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