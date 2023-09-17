Галактикос идут без потерь. Мадридский Реал дома обыграл Реал Сосьедад

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

Для гостей счет открыл Андер Барренечеа. Затем у мадридцев отличились Федерико Вальверде и Хоселу.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин весь матч оставался в резерве, а в воротах действовал Кепа Аррисабалага.

Галактикос идут без потерь и лидируют в Ла Лиге (15 баллов из 15), Барселона отстает на 2 очка (13).

Ла Лига. 5-й тур, 17 сентября

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Вальверде, 46, Хоселу, 60 – Барренечеа, 5

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Барренечеа, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Вальверде, 46 мин.

ГОЛ! 2:1. Хоселу, 60 мин.