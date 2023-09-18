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Реал Мадрид
17.09.2023 22:00 – FT 2 : 1
Реал Сосьедад
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Испания
18 сентября 2023, 07:17 | Обновлено 18 сентября 2023, 07:32
883
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хорошо, что смогли отыграться»

Итальянец – о победе «Реала» над «Реалом Сосьедад»

18 сентября 2023, 07:17 | Обновлено 18 сентября 2023, 07:32
883
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хорошо, что смогли отыграться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку поединку 5-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад», в котором его подопечные одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Мы начали с пропущенного гола, и хорошо, что смогли отыграться. Нужно прикладывать больше усилий против соперника, который очень хорошо играет в футбол. Мы сделали это благодаря целеустремленности, энергии и воле команды. У нас есть интенсивность, которую сопернику трудно выдержать в течение 90 минут. В первом тайме игра была неплохой, мы высоко прессинговали. Во втором тайме мало что изменилось», – заявил Анчелотти.

«Реал» является лидером чемпионата Испании-2023/2024, имея в активе 5 побед в пяти матчах.

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Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор
Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Сосьедад
Источник Fichajes.net
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Александр
Каждый удар по воротам Реала голевой момент .Лунин намного увереннее действует в рамке 
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