Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хорошо, что смогли отыграться»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку поединку 5-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад», в котором его подопечные одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Мы начали с пропущенного гола, и хорошо, что смогли отыграться. Нужно прикладывать больше усилий против соперника, который очень хорошо играет в футбол. Мы сделали это благодаря целеустремленности, энергии и воле команды. У нас есть интенсивность, которую сопернику трудно выдержать в течение 90 минут. В первом тайме игра была неплохой, мы высоко прессинговали. Во втором тайме мало что изменилось», – заявил Анчелотти.

«Реал» является лидером чемпионата Испании-2023/2024, имея в активе 5 побед в пяти матчах.