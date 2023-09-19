Год Де Дзерби в Брайтоне: известна статистика тренера

18 сентября 2022 года Роберто Де Дзерби был назначен на должность главного тренера английского «Брайтона», заменив ушедшего в «Челси» Грэма Поттера. Поттер на новом месте работы провалился, а Де Дзерби оказался успешным.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, за год под руководством Де Дзерби «Брайтон» провел 44 официальных игры, одержал 23 победы, потерпел 12 поражений и 9 раз сыграл вничью.

Владение мячом в среднем составило 62% за игру. Команда впервые в истории пробилась в Лигу Европы.

За год Брайтон провел 15 матчей в играх против ЌБольшой шестерки», в которых одержал 8 побед. Также в 18 матчах команда забивала три и более голов.

Следует отметить подписание новых статусных игроков, например, Ансу Фати. Кроме того, за год показатель забитых голов среди тинейджеров стал у «Брайтона» самым высоким в АПЛ – 15.