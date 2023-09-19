Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Год Де Дзерби в Брайтоне: известна статистика тренера
Англия
19 сентября 2023, 05:15 | Обновлено 19 сентября 2023, 05:26
389
0

Год Де Дзерби в Брайтоне: известна статистика тренера

Фабрицио Романо обнародовал достаточно интересные данные

19 сентября 2023, 05:15 | Обновлено 19 сентября 2023, 05:26
389
0
Год Де Дзерби в Брайтоне: известна статистика тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

18 сентября 2022 года Роберто Де Дзерби был назначен на должность главного тренера английского «Брайтона», заменив ушедшего в «Челси» Грэма Поттера. Поттер на новом месте работы провалился, а Де Дзерби оказался успешным.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, за год под руководством Де Дзерби «Брайтон» провел 44 официальных игры, одержал 23 победы, потерпел 12 поражений и 9 раз сыграл вничью.

Владение мячом в среднем составило 62% за игру. Команда впервые в истории пробилась в Лигу Европы.

За год Брайтон провел 15 матчей в играх против ЌБольшой шестерки», в которых одержал 8 побед. Также в 18 матчах команда забивала три и более голов.

Следует отметить подписание новых статусных игроков, например, Ансу Фати. Кроме того, за год показатель забитых голов среди тинейджеров стал у «Брайтона» самым высоким в АПЛ – 15.

По теме:
Милнер установил два рекорда АПЛ против МЮ на Олд Траффорд
Травма после болезни. Манчестер Юнайтед потерял основного защитника
Настоящий «Де Дзерби бол»! Брайтон обыграл МЮ, установив рекорд
Роберто Де Дзерби Брайтон статистика
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк стартовала на крупном турнире в Мексике, отдав сет 226-й ракетке
Теннис | 18 сентября 2023, 23:40 6
Костюк стартовала на крупном турнире в Мексике, отдав сет 226-й ракетке
Костюк стартовала на крупном турнире в Мексике, отдав сет 226-й ракетке

Марта в трех партиях обыграла Стэйси Фанг

Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Футбол | 18 сентября 2023, 08:52 5
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»

В матче ЛНЗ – «Рух» имела место результативная ошибка арбитра

Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Футбол | 19.09.2023, 00:59
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Футбол | 18.09.2023, 22:26
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Футбол | 18.09.2023, 14:41
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 21
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
18.09.2023, 17:29 1
Волейбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 41
Футбол
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 4
Футбол
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
17.09.2023, 22:35 5
Другие виды
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
17.09.2023, 19:00 25
Футбол
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
17.09.2023, 00:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем