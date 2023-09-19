Василий ГРИЦУК: «Черноморец был как загнанный зверь»

Полузащитник житомирского «Полесья» Василий Грицук рассказал о своих впечатлениях от матча в Одессе с «Черноморцем», в котором «Полесье» уступило со счетом 0:1.

«Мы еще до игры знали, что соперник будет не из простых. Они проигрывали последние матчи и были как загнанный зверь, поэтому у них не было выбора – оставалось играть только на победу.

Но мы это гнали и готовились к такой игре. В первом тайме ребята, может, не вошли в игру, но во втором мы собрались и начали нагнетать и хотели выиграть, но нам не удалось забить гол. Думаю, нам не повезло, и мы не забили. Пытались, но нам не удалось.

Ничего страшного, мы сделаем выводы и будем работать дальше», — сказал Грицук.