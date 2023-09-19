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  4. Василий ГРИЦУК: «Черноморец был как загнанный зверь»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 04:20 | Обновлено 19 сентября 2023, 04:26
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0

Василий ГРИЦУК: «Черноморец был как загнанный зверь»

Игрок «Полесье» рассказал о выезде в Одессу на матч 7 тура

19 сентября 2023, 04:20 | Обновлено 19 сентября 2023, 04:26
90
0
Василий ГРИЦУК: «Черноморец был как загнанный зверь»
ФК Александрия. Василий Грицук

Полузащитник житомирского «Полесья» Василий Грицук рассказал о своих впечатлениях от матча в Одессе с «Черноморцем», в котором «Полесье» уступило со счетом 0:1.

«Мы еще до игры знали, что соперник будет не из простых. Они проигрывали последние матчи и были как загнанный зверь, поэтому у них не было выбора – оставалось играть только на победу.

Но мы это гнали и готовились к такой игре. В первом тайме ребята, может, не вошли в игру, но во втором мы собрались и начали нагнетать и хотели выиграть, но нам не удалось забить гол. Думаю, нам не повезло, и мы не забили. Пытались, но нам не удалось.

Ничего страшного, мы сделаем выводы и будем работать дальше», — сказал Грицук.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Василий Грицук Черноморец Одесса Черноморец - Полесье
Источник ФК Полесье
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