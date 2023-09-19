Йожеф САБО: «Шахтер сможет выиграть разве что за счет чуда»

Экс-главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо признался, что совсем не верит в успех «Шахтера» в первом матче Лиги чемпионов против «Порту».

«После того, как «Шахтер» продал Анатолия Трубина в «Бенфику», это вопрос номер один для клуба – кем его заменить? Лично я не вижу в Украине столь же сильного голкипера, каким был у дончан Трубин.

Знаете, чуть ли не единственное звено в «Шахтере», более или менее хорошо выполняющее свою функцию, – полузащита. Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив – к этим ребятам вопросов практически нет.

Не могу сказать, что Шахтеру ничего не светит. Такого я не говорил, но я не вижу, повторюсь, за счет чего команда Патрика ван Леувена может выиграть.

Очень много «Шахтеру» придется играть в защите, а вратарская позиция у них, кто бы ни вышел – Ризнык или Рудько, не очень надежная, защита дырявая, полузащита, мы об этом уже говорили…

Конечно, чудеса бывают, за это мы и любим футбол. Разве что за счет чуда и смогут «горняки» выиграть. Конечно, я желаю удачи Шахтеру, не подумайте противного, но в их успех не верю. Даже не знаю, за счет чего команда может рассчитывать на положительный результат. Разве, как сейчас говорят, автобус в защиту поставят. Да и такая тактика не уверен, что может помочь «горнякам». Думаю, Порту победит со счетом 2:0», – сказал Сабо.