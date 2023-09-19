Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 7-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» одерживает в общем 3-ю победу подряд (мячи 7-1), а на своем поле – 9-ю (мячи 17-4).

Домашняя беспроигрышная серия горняков достигает 25 матчей (+22=3).

Оранжево-черные забивают 36 матчей подряд, а в родных стенах - 16.

«Оболонь» обходится без голов 3 матча подряд (277 минут).

Мирча Луческу проводит 70-й матч в чемпионатах Украины во главе «Динамо» (+49=13-8, 149-48).

Динамовцы забивают «Ворскле» 13 матчей кряду.

Бенито становится автором 120-го гола бело-синих в ворота бело-зеленых, а Назар Волошин забивает 60-й мяч киевлян в домашних баталиях с полтавчанами.

«Динамо» не уходит с поля без гола 16 матчей подряд.

300-й матч в рядах киевлян проводит Виталий Буяльский (ЧУ - 193, КУ - 21, СК - 6, ЕК - 80).

10-й мяч в карьере забивает Назар Волошин (ЧУ - 8, ЕК - 2).

«Ворскла» продлевает свою безничейную серию до 13 поединков (+8-5), но прерывает голевую, которая составила 10 матчей. Последний раз полтавчане оставались на «сухом пайке» 8 мая 2023 года – 0:2 в гостях с «Минаем».

СК Днепр-1. Юрий Максимов

Юрий Максимов становится 8-м тренером, работавшим с пятью клубами в чемпионатах Украины.

Команды Максимова подписывают 50-ю мировую во всех турнирах (ЧУ - 46, КУ - 3, ЕК - 1).

Личный рекорд устанавливает «Колос», сделавший 3-ю ничью подряд в гостях.

Ковалевцы 10-й раз делят очки с соперниками при Ярославе Вишняке.

Антон Салабай на 295-й минуте прерывает общую безголевую серию «Колоса», а Алексей Гуцуляк на 231-й – «рекордную» домашнюю «Днепра-1».

«Верес» повторяет личный антирекорд 31-летней давности, потерпев 6-е подряд поражение на чужих полях (мячи 2-12).

Безвыигрышная гостевая серия ровенчан достигает 10 матчей (=2-8).

Мяч, забитый Хрвое Иличем, стал 100-м, пропущенным командами Сергея Лавриненко в в чемпионатах Украины.

40-й пенальти «Вереса» 25-й раз завершается взятием ворот соперников.

Валерий Кучеров на 319-й минуте прерывает гостевую безголевую серию красно-черных.

«Черноморец» становится автором 20-й победы хозяев в сезоне-2023/24.

Одесситы берут верх над всеми тремя новичками УПЛ, забив в общей сложности 5 мячей и не пропустив ни одного.

«Моряки» празднуют 3-ю кряду викторию в родных стенах (мячи 6-2).

Безничейная серия подопечных Романа Григорчука достигает 17 мачей (+9-8).

«Металлист 1925» впервые выигрывает у «Зари», которой проиграл во всех трех предыдущих встречах с крупным счетом.

Харьковчане одерживают 10-ю победу на своем поле.

Андрей Борячук забивает луганчанам больше, чем кому-либо – 5 мячей. Ранее он 3 раза поражал ворота черно-бело-красных в рядах «Мариуполя» и 1 – в составе «Руха».

Эдуардо Герреро становится автором 10-го гола «Зари» в гостях у «металлистов».

ЛНЗ празднует первую домашнюю викторию в элитном дивизионе (в 4-м матче).

«Рух» терпит 30-е поражение в УПЛ, в том числе 20-е – в гостях.

Желто-черные завершают свою рекордную беспроигрышную серию, которая составила 9 игр (+5-4). Последний раз подопечные Виталия Пономарева уступали соперникам 14 мая 2023 года – 0:1 в гостях с «Кривбассом».

«Александрия» пробивает 50-й пенальти в чемпионатах Украины.

Артем Кулаковский забивает 10-й мяч черно-желто-зеленых в баталиях с закарпатцами и прерывает на 372-й минуте безголевую серию своей команды.

«Минай» с четвертой попытки впервые отбирает очки у александрийцев на их поле.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Максим Задерака («Кривбасс»), 100-й – Игорь Кирюханцев («Заря»), 50-й – Максим Брагару («Черноморец»), 1-й – Венделл («Заря»), Олег Федор («Рух») и Эгиналду («Шахтер»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Евгений Селин (ЛНЗ) и Александр Рыбка, в 3-м – Валерий Дубко (оба - «Оболонь»), Артур Микитишин («Александрия») и Артур Рудько («Шахтер»), во 2-м – Артем Кулаковский («Александрия») и Владислав Островский («Ворскла»).

ФК Динамо. Бенито

5-й мяч в УПЛ забивает Бенито, 1-й – Хрвое Илич (в 7-й игре), Антон Салабай (в 8-й), Артем Кулаковский (в 11-й) и Денис Норенков (в 24-й).

2-й пенальти из 3-х реализовывает Андрей Борячук.

1-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Данила Варакута (в 5-й игре).

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Артем Вовкун (в 24-м матче).

30-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Львова Александр Шандор.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ