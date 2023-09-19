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Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 01:25 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:33
13
0

Мирча Луческу провел 70-й матч в УПЛ во главе Динамо

Юбилей тренера киевляне отметили победой

19 сентября 2023, 01:25 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:33
13
0
Мирча Луческу провел 70-й матч в УПЛ во главе Динамо
ФК Динамо. Мирча Луческу

Мирча Луческу провел 70-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо». Он стал 6-м «коучем» киевлян, достигшим этого рубежа. Под руководством румынского наставника динамовцы одержали 49 побед, 13 встреч завершили вничью, 8 проиграли, 149 мячей забили, 48 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Мирчи Луческу в УПЛ во главе «Динамо»

Матч

Дата

Соперник

Тренер

Счет

1-й

21.08.2020

Олимпик

Игорь КЛИМОВСКИЙ

4:1 (г)

10-й

21.11.2020

Ингулец

Сергей ЛАВРИНЕНКО

2:0 (г)

20-й

04.04.2021

Александрия

Владимир ШАРАН

2:1 (г)

30-й

18.08.2021

Ингулец

Сергей ЛАВРИНЕНКО

1:1 (г)

40-й

06.11.2021

Ворскла

Юрий МАКСИМОВ

1:2 (д)

50-й

16.10.2022

Шахтер

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

1:3 (г)

60-й

04.03.2023

Ингулец

Сергей КОВАЛЕЦ

0:2 (д)

70-й

18.09.2023

Ворскла

Виктор СКРИПНИК

2:0 (д)

Тренеры «Динамо», проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ

Тренер

И

В

Н

П

М

О

%

Сезоны

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

152

122

21

9

373-83

367

84,9

1997-2002

Йожеф САБО

118

85

23

10

235-67

278

78,5

1993-2008

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

98

67

15

16

209-79

216

73,5

2002-2020

Юрий СЕМИН

92

74

10

8

200-54

232

84,1

2008-2013

Сергей РЕБРОВ

88

66

12

10

197-61

210

79,5

2014-2017

Мирча ЛУЧЕСКУ

70

49

13

8

149-48

160

76,2

2021-2024

Александр ХАЦКЕВИЧ

66

46

13

7

124-42

151

76,3

2018-2020

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

65

47

15

3

143-52

156

80,0

2006-2008

Олег БЛОХИН

45

27

6

12

87-44

87

64,4

2013-2014

Валерий ГАЗЗАЕВ

41

30

7

4

80-26

97

78,9

2010-2011

Сезоны обозначены годом их окончания.

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цифры и факты Мирча Луческу Динамо Киев
Источник Sport.ua
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