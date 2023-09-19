Мирча Луческу провел 70-й матч в УПЛ во главе Динамо

Мирча Луческу провел 70-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо». Он стал 6-м «коучем» киевлян, достигшим этого рубежа. Под руководством румынского наставника динамовцы одержали 49 побед, 13 встреч завершили вничью, 8 проиграли, 149 мячей забили, 48 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Мирчи Луческу в УПЛ во главе «Динамо»

Матч Дата Соперник Тренер Счет 1-й 21.08.2020 Олимпик Игорь КЛИМОВСКИЙ 4:1 (г) 10-й 21.11.2020 Ингулец Сергей ЛАВРИНЕНКО 2:0 (г) 20-й 04.04.2021 Александрия Владимир ШАРАН 2:1 (г) 30-й 18.08.2021 Ингулец Сергей ЛАВРИНЕНКО 1:1 (г) 40-й 06.11.2021 Ворскла Юрий МАКСИМОВ 1:2 (д) 50-й 16.10.2022 Шахтер Игор ЙОВИЧЕВИЧ 1:3 (г) 60-й 04.03.2023 Ингулец Сергей КОВАЛЕЦ 0:2 (д) 70-й 18.09.2023 Ворскла Виктор СКРИПНИК 2:0 (д)

Тренеры «Динамо», проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ

Тренер И В Н П М О % Сезоны Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 152 122 21 9 373-83 367 84,9 1997-2002 Йожеф САБО 118 85 23 10 235-67 278 78,5 1993-2008 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 98 67 15 16 209-79 216 73,5 2002-2020 Юрий СЕМИН 92 74 10 8 200-54 232 84,1 2008-2013 Сергей РЕБРОВ 88 66 12 10 197-61 210 79,5 2014-2017 Мирча ЛУЧЕСКУ 70 49 13 8 149-48 160 76,2 2021-2024 Александр ХАЦКЕВИЧ 66 46 13 7 124-42 151 76,3 2018-2020 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 65 47 15 3 143-52 156 80,0 2006-2008 Олег БЛОХИН 45 27 6 12 87-44 87 64,4 2013-2014 Валерий ГАЗЗАЕВ 41 30 7 4 80-26 97 78,9 2010-2011

Сезоны обозначены годом их окончания.