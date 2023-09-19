Мирча Луческу провел 70-й матч в УПЛ во главе Динамо
Юбилей тренера киевляне отметили победой
Мирча Луческу провел 70-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо». Он стал 6-м «коучем» киевлян, достигшим этого рубежа. Под руководством румынского наставника динамовцы одержали 49 побед, 13 встреч завершили вничью, 8 проиграли, 149 мячей забили, 48 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Мирчи Луческу в УПЛ во главе «Динамо»
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
1-й
|
21.08.2020
|
Олимпик
|
Игорь КЛИМОВСКИЙ
|
4:1 (г)
|
10-й
|
21.11.2020
|
Ингулец
|
Сергей ЛАВРИНЕНКО
|
2:0 (г)
|
20-й
|
04.04.2021
|
Александрия
|
Владимир ШАРАН
|
2:1 (г)
|
30-й
|
18.08.2021
|
Ингулец
|
Сергей ЛАВРИНЕНКО
|
1:1 (г)
|
40-й
|
06.11.2021
|
Ворскла
|
Юрий МАКСИМОВ
|
1:2 (д)
|
50-й
|
16.10.2022
|
Шахтер
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
1:3 (г)
|
60-й
|
04.03.2023
|
Ингулец
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
0:2 (д)
|
70-й
|
18.09.2023
|
Ворскла
|
Виктор СКРИПНИК
|
2:0 (д)
Тренеры «Динамо», проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Сезоны
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
152
|
122
|
21
|
9
|
373-83
|
367
|
84,9
|
1997-2002
|
Йожеф САБО
|
118
|
85
|
23
|
10
|
235-67
|
278
|
78,5
|
1993-2008
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
98
|
67
|
15
|
16
|
209-79
|
216
|
73,5
|
2002-2020
|
Юрий СЕМИН
|
92
|
74
|
10
|
8
|
200-54
|
232
|
84,1
|
2008-2013
|
Сергей РЕБРОВ
|
88
|
66
|
12
|
10
|
197-61
|
210
|
79,5
|
2014-2017
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
70
|
49
|
13
|
8
|
149-48
|
160
|
76,2
|
2021-2024
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
66
|
46
|
13
|
7
|
124-42
|
151
|
76,3
|
2018-2020
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
65
|
47
|
15
|
3
|
143-52
|
156
|
80,0
|
2006-2008
|
Олег БЛОХИН
|
45
|
27
|
6
|
12
|
87-44
|
87
|
64,4
|
2013-2014
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
41
|
30
|
7
|
4
|
80-26
|
97
|
78,9
|
2010-2011
Сезоны обозначены годом их окончания.
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