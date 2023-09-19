Виталий Буяльский провел 300-й матч за Динамо
В рядах бело-синих хавбек дебютировал в сентябре 2011 года
Матч против «Ворсклы» (2:0) оказался 300-м в динамовской карьере 30-летнего хавбека Виталия Буяльского. Он стал 11-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости.
193 встречи Виталий отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 80 – в еврокубках (39 – в Лиге Европы, 37 – в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге конференций), 21 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины. Чтобы войти в динамовский «Клуб 300» Буяльскому понадобилось 11 лет 362 дня, начиная с дебюта, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» (3:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие 300 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2023)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2017
|
426
|
58
|
9
|
143
|
636
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
43
|
6
|
98
|
443
|
3.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
44
|
2
|
72
|
360
|
|
Денис ГАРМАШ
|
2007-2023
|
237
|
28
|
7
|
88
|
360
|
5.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
41
|
-
|
62
|
357
|
6.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2023
|
232
|
27
|
6
|
82
|
347
|
7.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
45
|
3
|
73
|
345
|
8.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
|
36
|
4
|
73
|
328
|
9.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2023
|
213
|
24
|
7
|
83
|
327
|
10.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
33
|
2
|
63
|
326
|
11.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2011-2023
|
193
|
21
|
6
|
80
|
300
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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