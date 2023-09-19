Виталий Буяльский провел 300-й матч за Динамо

Матч против «Ворсклы» (2:0) оказался 300-м в динамовской карьере 30-летнего хавбека Виталия Буяльского. Он стал 11-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости.

193 встречи Виталий отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 80 – в еврокубках (39 – в Лиге Европы, 37 – в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге конференций), 21 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины. Чтобы войти в динамовский «Клуб 300» Буяльскому понадобилось 11 лет 362 дня, начиная с дебюта, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» (3:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 300 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2023)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2017 426 58 9 143 636 2. Олег ГУСЕВ 2003-2018 296 43 6 98 443 3. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 242 44 2 72 360 Денис ГАРМАШ 2007-2023 237 28 7 88 360 5. Владислав ВАЩУК 1993-2007 254 41 - 62 357 6. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2023 232 27 6 82 347 7. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2007 224 45 3 73 345 8. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 215 36 4 73 328 9. Сергей СИДОРЧУК 2013-2023 213 24 7 83 327 10. Андрей НЕСМАЧНЫЙ 1998-2011 228 33 2 63 326 11. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2011-2023 193 21 6 80 300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.