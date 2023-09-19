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Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:50
12
0

Виталий Буяльский провел 300-й матч за Динамо

В рядах бело-синих хавбек дебютировал в сентябре 2011 года

19 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:50
12
0
Виталий Буяльский провел 300-й матч за Динамо
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Матч против «Ворсклы» (2:0) оказался 300-м в динамовской карьере 30-летнего хавбека Виталия Буяльского. Он стал 11-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости.

193 встречи Виталий отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 80 – в еврокубках (39 – в Лиге Европы, 37 – в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге конференций), 21 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины. Чтобы войти в динамовский «Клуб 300» Буяльскому понадобилось 11 лет 362 дня, начиная с дебюта, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» (3:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 300 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2023)

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2017

426

58

9

143

636

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

43

6

98

443

3.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

44

2

72

360

Денис ГАРМАШ

2007-2023

237

28

7

88

360

5.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

41

-

62

357

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2023

232

27

6

82

347

7.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

45

3

73

345

8.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215

36

4

73

328

9.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2023

213

24

7

83

327

10.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

33

2

63

326

11.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2011-2023

193

21

6

80

300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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цифры и факты Динамо Киев Виталий Буяльский
Источник Sport.ua
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