18.09.2023 19:30 – FT 0 : 3
Италия19 сентября 2023, 00:29 | Обновлено 19 сентября 2023, 00:38
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ВИДЕО. Торино разгромил Салернитану, у Вероны и Болоньи – ничья
18 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Италии
19 сентября 2023, 00:29 | Обновлено 19 сентября 2023, 00:38
30
0
18 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Италии.
Торино разгромил Салернитану (3:0), а у Вероны и Болоньи – зафиксирована ничья (0:0).
Дублем у Торино отметился Неманья Радонич, еще один гол провел Алессандро Буонджорно.
Серия A. 4-й тур. 18 сентября
Салернитана – Торино – 0:3
Голы: Буонджорно, 15, Радонич, 41, 50
Верона – Болонья – 0:0
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Торино).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Торино).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Буонджорно (Торино).
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