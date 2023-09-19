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  4. ВИДЕО. Торино разгромил Салернитану, у Вероны и Болоньи – ничья
Чемпионат Италии
Салернитана
18.09.2023 19:30 – FT 0 : 3
Торино
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Италия
19 сентября 2023, 00:29 | Обновлено 19 сентября 2023, 00:38
30
0

ВИДЕО. Торино разгромил Салернитану, у Вероны и Болоньи – ничья

18 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Италии

19 сентября 2023, 00:29 | Обновлено 19 сентября 2023, 00:38
30
0
ВИДЕО. Торино разгромил Салернитану, у Вероны и Болоньи – ничья
Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Радонич

18 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Италии.

Торино разгромил Салернитану (3:0), а у Вероны и Болоньи – зафиксирована ничья (0:0).

Дублем у Торино отметился Неманья Радонич, еще один гол провел Алессандро Буонджорно.

Серия A. 4-й тур. 18 сентября

Салернитана – Торино – 0:3

Голы: Буонджорно, 15, Радонич, 41, 50

Верона – Болонья – 0:0

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Торино).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Торино).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Буонджорно (Торино).
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Источник Sport.ua
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