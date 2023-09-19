ВИДЕО. Торино разгромил Салернитану, у Вероны и Болоньи – ничья

18 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Италии.

Торино разгромил Салернитану (3:0), а у Вероны и Болоньи – зафиксирована ничья (0:0).

Дублем у Торино отметился Неманья Радонич, еще один гол провел Алессандро Буонджорно.

Серия A. 4-й тур. 18 сентября

Салернитана – Торино – 0:3

Голы: Буонджорно, 15, Радонич, 41, 50

Верона – Болонья – 0:0