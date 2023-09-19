18.09.2023 21:45 – FT 1 : 1
Англия19 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 19 сентября 2023, 00:27
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Ноттингем Форест и Бернли разошлись миром в последнем матче 5-го тура АПЛ
На гол Мохамеда Амдуни хозяева поля ответили ударом Каллума Хадсона-Одои
19 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 19 сентября 2023, 00:27
51
0
В последнем матче 5-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» и «Бернли» сыграли вничью со счетом 1:1.
Гости открыли счет на 41-й минуте, когда забил Мохамед Амдуни.
Хозяева поля сравняли счет на 62-й минуте, автором гола стал Каллум Хадсона-Одои.
«Ноттингем» входит в топ-8 (7 очков). «Бернли» набрал первое очко в сезона АПЛ (19-е место).
АПЛ. 5-й тур, 18 сентября
Ноттингем Форест – Бернли – 1:1
Голы: Хадсон-Одои, 61 – Амдуни, 41
Видеообзор матча
События матча
90’ +4
Лайл Фостер (Бёрнли) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бёрнли).
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