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Ноттингем Форест
18.09.2023 21:45 – FT 1 : 1
Бёрнли
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Англия
19 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 19 сентября 2023, 00:27
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Ноттингем Форест и Бернли разошлись миром в последнем матче 5-го тура АПЛ

На гол Мохамеда Амдуни хозяева поля ответили ударом Каллума Хадсона-Одои

19 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 19 сентября 2023, 00:27
51
0
Ноттингем Форест и Бернли разошлись миром в последнем матче 5-го тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем матче 5-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» и «Бернли» сыграли вничью со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 41-й минуте, когда забил Мохамед Амдуни.

Хозяева поля сравняли счет на 62-й минуте, автором гола стал Каллум Хадсона-Одои.

«Ноттингем» входит в топ-8 (7 очков). «Бернли» набрал первое очко в сезона АПЛ (19-е место).

АПЛ. 5-й тур, 18 сентября

Ноттингем Форест – Бернли – 1:1

Голы: Хадсон-Одои, 61 – Амдуни, 41

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
Лайл Фостер (Бёрнли) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бёрнли).
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Источник Sport.ua
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