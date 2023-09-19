Сергей ЯЩЕНКО: «Как раз самое время Шахтеру улучшить статистику с Порту»

19 сентября в немецком Гамбурге донецкий «Шахтер» в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов померяется силами с «Порту».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший полузащитник «Шахтера» Сергей Ященко поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Гамбурге:

- В еврокубках «Шахтер» обычно успешно играет с португальскими клубами. Правда, с «Порту» у него отрицательный баланс, поэтому есть прекрасная возможность улучшить статистику. На мой взгляд, сегодня «горняки» не проигрывают, а когда, как говорится, все пазлы сойдутся, то может и возьмут верх.

- Благодаря каким факторам «горняки» могут не уступить «Порту», которого многие эксперты считают фаворитом?

- Во-первых, благодаря хорошо организованной обороне, во-вторых, острым контрвыпадам, в-третьих, фарту, который в последние годы часто помогает дончанам в еврокубках.

- Но ведь Фортуна не может улыбаться постоянно.

- Пока «Шахтер» еще заслужил ее благосклонность прежде всего из-за бойцовского характера. В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов также невысоко расценивались шансы«горняков», а они стали «грозой авторитетов».

- И все же, в этом сезоне «Шахтер» не демонстрирует зрелищной игры даже в чемпионате УПЛ.

- Не исключено, это потому, что в УПЛ «горняки» недооценивают визави, что влияет негативно на концентрацию. Лига чемпионов – совсем другой уровень, здесь каждую мелочь надо учитывать и в этом самом престижном континентальном футбольном турнире «Шахтер» всегда очень мотивирован. И если проигрывает так только сопернику, который, действительно, выше классом.

- Как «Шахтер» будет латать «дыры» в обороне без травмированных Николая Матвиенко, Валерия Бондаря, кто будет завершать стремительные контратаки без Траоре, который надолго выбыл из строя?

- У «Шахтера» довольно длинная скамейка запасных и есть из кого выбирать. Убежден, что новый рулевой Патрик ван Леувен доверит место в старте именно тем игрокам, которые находятся в оптимальной спортивной форме.

- А ведь один из ключевых исполнителей – Артем Бондаренко из-за дисквалификации был лишен в УПЛ игровой практики.

- Право выбора – за нидерландским специалистом, может он вообще оставит Бондаренко на скамейке запасных. Ведь именно рулевой ответственен за результат.

- Патрик ван Леувен только в этом сезоне возглавил«Шахтер». На ваш взгляд, сколько нужно времени, чтобы подопечные прониклись игровой философией нового руководителя?

- Думаю, что в конце первой части сезона «Шахтер» должен уже демонстрировать ту игру, которую ему ставил Патрик ван Леувен.