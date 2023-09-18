СТЕПАНЕНКО: «Хочется сказать, что мы выиграем 6 матчей и выйдем из группы»

Полузащитник и капитан Шахтера Тарас Степаненко на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча с Порту, который состоится 19 сентября в 22:00 в немецком городе Гамбург.

– Новая европейская кампания – это для вас неизвестная территория или вы знаете, что готовы, опираясь на то, что сделали в прошлом сезоне на групповом этапе?

– Трудно сказать, что произойдет. Когда я услышал, что мы будем играть в Гамбурге и что уже куплено почти 37 тысяч абонементов, я понял, что это будут отличные матчи для нас. Мы любим играть перед зрителями, ощущать поддержку. Мы знаем, как германский народ поддерживает Украину и украинских людей. В Германии проживает много украинцев, поэтому я считаю, что у нас будет хорошая поддержка завтра и на протяжении всего группового этапа Лиги чемпионов. Надеюсь, мы сможем сделать все возможное и получить положительный результат.

– «Шахтер» прекрасно показал себя в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Можем ли мы ожидать такое же хорошее выступление в этом? Как, по вашему мнению,изменилась команда, ведь к коллективу присоединилось много новых молодых игроков из разных стран? Они готовы играть?

– Конечно, всегда хочется сказать, что мы выигрываем все шесть матчей, выйдем из группы и все будет супер. Но я сдержанно смотрю на какие-то прогнозы и стараюсь быть честным и откровенным относительно себя и других. Я считаю, что у нас очень хорошая, сильная команда, новый тренер с новыми требованиями к футболистам, к команде, и мы привыкаем к этим требованиям. Все молодые ребята тоже привыкают к этим требованиям. Видимо, матчи Лиги чемпионов – это игры с совсем другой интенсивностью. Ты играешь против команд с большим опытом и в более интенсивный футбол – и я это почувствовал в поединках национальных сборных.

Могу сказать, что команда готова, команда сделает все, чтобы получить результат. Мы все готовы: хотим играть и добиваться результата в Лиге чемпионов. А как оно будет, прогнозировать очень тяжело. Думаю, в прошлом году никто от нас не ожидал такого результата, а мы вышли и сделали. В этом году вы уже задаете такой вопрос, потому что чего-то ожидаете от нас. И мы в свою очередь хотим сделать все возможное, чтобы у Украины была евровесна. Поэтому не нужно говорить, а нужно работать, на каждый матч настраиваться и выполнять то, что требует тренер.

– Хочется спросить ваше отношение к «Порту».

– Да, после жеребьевки спросили мое мнение о соперниках. Я ответил на украинском языке, потом это перевели на английский, а дальше – на португальский. А утром я проснулся и увидел много оскорбительных сообщений в Instagram. Не знаю, что произошло во время перевода. Некоторые из них я даже сохранил на телефоне, было ведь довольно смешно. Я считаю, что преданные болельщики «Порту» просто защищали свою команду, мне это понравилось. Но это действительно просто недоразумение. На протяжении своей карьеры я играл против португальских «Порту», «Бенфики», «Браги», это очень сильные команды. И это то, что я сказал по поводу «Порта».

Мы смотрели последние их игры в чемпионате, где было три победы и одна ничья. Они отлично выглядели в прошлом сезоне в Лиге чемпионов и очень хорошо играли. Эта команда имеет много технических игроков, очень опытных игроков, как Пепе, которому 40 лет. Это невероятно! Конечно, мы уважаем «Порту», но стремимся играть в свой футбол и показать завтра прекрасное выступление для нашей страны и наших людей.

– Как я знаю, для некоторых игроков это будет дебют в Лиге чемпионов. Когда вы начинали свою футбольную карьеру, возможно, было какое-то руководство тренера, изменившее вашу жизнь? Что вы скажете этим ребятам в раздевалке как капитан?

– Перед моей первой игрой в Лиге чемпионов главный тренер встретил меня в лифте и сказал: «Ты готов!», и все. Если ты играешь в «Шахтере», должен быть готов. А если не готов, то не будешь играть здесь. У нас хороший командный дух, хороший коллектив, все стараются помогать друг другу. Если кто-нибудь из них сыграет завтра, потому что так решил Мистер, они сделают все, что в их силах, и будут наслаждаться игрой.