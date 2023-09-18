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Лига чемпионов
18 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 18 сентября 2023, 23:01
608
1

ВАН ЛЕУВЕН: «В Порту имеют схожие с моими представления про футбол»

Главный тренер «Шахтера» ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов

18 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 18 сентября 2023, 23:01
608
1
ВАН ЛЕУВЕН: «В Порту имеют схожие с моими представления про футбол»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 19 сентября в 22:00 в немецком городе Гамбург.

– Гамбург будет пятым городом, где «Шахтер» сыграет в еврокубках после отъезда из Донецка в 2014 году из-за войны. Интересно узнать ваше мнение по поводу матчей в Гамбурге, а также чего вы ожидаете от переезда в этот город?

– Во-первых, я думаю, что клуб решил играть здесь исходя из возможностей. Должны принимать во внимание тот факт, что в прошлом году еврокубковые матчи проводились в Варшаве, а в этом сезоне варшавская «Легия» также попала в еврокубки, следовательно, у нас были бы две команды, которые будут играть в Европе, и это может снизить интерес людей к посещению матчей. После этого клубу стало известно, что в Гамбурге есть интерес к международным играм. Поэтому, если ориентироваться на продажу билетов, это было отличное решение. Здесь мы встретимся с очень хорошими командами. Удовлетворены этим переездом, качеством стадиона и всем остальным.

– Многие защитники отсутствуют – Чигринский, Матвиенко, Бондарь. Усложняет ли это ситуацию для вас?

– Некоторые защитники выбыли еще несколько недель назад, и, на мой взгляд, другие игроки хорошо поработали за это время на их позициях. Нам их не хватит, но у нас достаточно качественных футболистов, чтобы продолжать прогрессировать.

– Еще один вопрос относительно игроков, а именно вратарей. Как чувствует себя Дмитрий Ризнык после произошедшей с его братом трагедии? Знаете ли вы, кто будет играть завтра?

– Дмитрий приехал вместе с командой, поэтому с ним все хорошо.

– Поздравления из Грузии. Завтра будет первая игра для наших ребят – Георгия Гочолеишвили, который уже полгода в «Шахтере», и недавно присоединившегося Иракли Азарова. Игры сборных были достаточно трудны. Как они сейчас чувствуют себя? Что вы можете сказать о них и насколько важны они для команды?

– Во-первых, они оба хорошо себя чувствуют. С ними приятно работать, знаю их с начала сезона. Не только они были вовлечены в свою сборную в эти несколько недель, а также и многих украинских игроков нашей команды. Мы заботимся обо всех. Мы возлагаем на них большие надежды в будущем.

– Мистер, что вы думаете о «Порту»?

– Как тренеры, мы всегда внимательно наблюдаем за командами, на которые интересно смотреть, чтобы узнать их качества и стиль футбола. В прошлых сезонах «Порту» всегда был одной из команд, на которых я обращал внимание, потому что они имеют схожие с моими представления о футболе и развитии игроков, обеспечивающих им возможность играть в первой команде. Также все эти годы в футболе у нас есть друзья, которые работают с «Порту», поэтому всегда приятно встретиться с ними.

– Что для вас как тренера означает работа с игроками из Украины? Точнее, что для вас значит не только учить футболу, но и другие вещи, которые нужно учитывать?

– Для меня это второй опыт в Украине: в более легкие для страны времена я там развивал свою карьеру тренера в «Шахтере», был директором Академии. В прошлом году отправился в Украину, чтобы стать тренером в другом клубе, и ситуация была совсем другой. Больше трудностей при проведении игр и передвижений между городами – это занимает больше времени, есть особенности, связанные с войной. Все клубы, играющие в УПЛ, делают все возможное, чтобы организовать нормальный чемпионат для всех болельщиков. В этом году такая ситуация продолжается. Футбол в Украине все еще прогрессирует, молодым игрокам из местных команд предоставляется больше возможностей для развития.

– Продолжая вопрос моего коллеги: является ли решение «Шахтера» участвовать в Лиге чемпионов УЕФА выражением позиции? Можете ли вы прокомментировать события в стране за последние несколько месяцев?

– Это ваш вопрос, но я считаю, что эта тема сейчас беспокоит всех. Как «Шахтер» может помочь Украине через футбол? Для нас это единственный способ помочь: сообщить людям в мире о ситуации в Украине, предоставляя нашим игрокам возможность участвовать в международных соревнованиях. Есть две цели – играть в футбол и распространять информацию о текущих событиях в Украине.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту пресс-конференция Патрик ван Леувен
Источник ФК Шахтер Донецк
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