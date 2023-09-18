Испания18 сентября 2023, 22:41 | Обновлено 18 сентября 2023, 23:03
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7
ВИДЕО. Украинский матч. Довбик оформил первый ассист за Жирону
Артем сбросил мяч партнеру
18 сентября 2023, 22:41 | Обновлено 18 сентября 2023, 23:03
2944
7
В матче чемпионата Испании между «Гранадой» и «Жироной» счет 3:0 на 34-й минуте в пользу гостей сделал Лопес, а результативную передачу ему отдал Артем Довбик.
Украинский форвард головой сбросил мяч на дальнюю штангу после фланговой подачи в штрафную. Для Артема это первый ассист в испанской команде (ранее был первый гол).
Ранее в матче счет 1:0 сделал украинский хавбек Виктор Цыганков.
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