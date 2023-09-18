Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинский матч. Довбик оформил первый ассист за Жирону
Испания
18 сентября 2023, 22:41 | Обновлено 18 сентября 2023, 23:03
2944
7

ВИДЕО. Украинский матч. Довбик оформил первый ассист за Жирону

Артем сбросил мяч партнеру

18 сентября 2023, 22:41 | Обновлено 18 сентября 2023, 23:03
2944
7
ВИДЕО. Украинский матч. Довбик оформил первый ассист за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче чемпионата Испании между «Гранадой» и «Жироной» счет 3:0 на 34-й минуте в пользу гостей сделал Лопес, а результативную передачу ему отдал Артем Довбик.

Украинский форвард головой сбросил мяч на дальнюю штангу после фланговой подачи в штрафную. Для Артема это первый ассист в испанской команде (ранее был первый гол).

Ранее в матче счет 1:0 сделал украинский хавбек Виктор Цыганков.

По теме:
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Украинцы в основе. Цыганков и Довбик выйдут в старте на матч Ла Лиги
Артем Довбик Жирона видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Футбол | 18 сентября 2023, 10:31 1
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Барселона нашла замену Роберту Левандовски

Александр Исак может покинуть «Ньюкасл»

СТЕПАНЕНКО: «Хочется сказать, что мы выиграем 6 матчей и выйдем из группы»
Футбол | 18 сентября 2023, 23:32 0
СТЕПАНЕНКО: «Хочется сказать, что мы выиграем 6 матчей и выйдем из группы»
СТЕПАНЕНКО: «Хочется сказать, что мы выиграем 6 матчей и выйдем из группы»

Капитан «Шахтера» поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов с «Порту»

Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Футбол | 18.09.2023, 17:25
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я капитан Динамо на поле, Ярмоленко – в раздевалке»
Футбол | 18.09.2023, 19:48
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я капитан Динамо на поле, Ярмоленко – в раздевалке»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я капитан Динамо на поле, Ярмоленко – в раздевалке»
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Другие виды | 18.09.2023, 02:15
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BATI-GOOOOOL
Жирона феерит !!! Приятно смотреть !!! Наши гол+пас !!!
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
an52
Навіщо потрібен сайт, якщо замість відео постійно давати посилання на телеграм канал?
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Гранада новичок Ла Лиги. В 2 раза беднее Жироны. Когда наши феерят это приятно, но соперник соответствующий, не делайте далеко идущих выводов, парни просто делают свою работу, для которой их брали в клуб. Нужно делать разницу и против соперника посильнее.
Ответить
+5
Владислав Рейский
испанцы поверить не могут, уверен, как за такие копейки взяли таких игроков наших!
Ответить
+2
Burevestnik
ще не було матчів Жирони з грандами Іспанського чемпіонату.
в кінці вересня для Жирони будуть так звані перші екзамени чемпу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 41
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 2
Футбол
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
17.09.2023, 16:11
Бокс
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 4
Футбол
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
17.09.2023, 09:00 11
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем