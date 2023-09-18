ВИДЕО. Украинский матч. Довбик оформил первый ассист за Жирону

В матче чемпионата Испании между «Гранадой» и «Жироной» счет 3:0 на 34-й минуте в пользу гостей сделал Лопес, а результативную передачу ему отдал Артем Довбик.

Украинский форвард головой сбросил мяч на дальнюю штангу после фланговой подачи в штрафную. Для Артема это первый ассист в испанской команде (ранее был первый гол).

Ранее в матче счет 1:0 сделал украинский хавбек Виктор Цыганков.