Испания18 сентября 2023, 22:26 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:47
2252
15
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Великолепный дальний удар
18 сентября 2023, 22:26 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:47
2252
15
В матче чемпионата Испании между Гранадой и Жироной гол в составе гостей забил Виктор Цыганков, который сделал счет 1:0 на 22-й минуте встречи.
Украинскому хавбеку удался отменный удар метров с 20-ти в дальнюю девятку. Для Цыганкова это первый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.
На поле с первых минут вышел и форвард Артем Довбик, который помог партнеру сделать счет 3:0 и оформил первую результативную передачу в чемпионате Испании.
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Комментарии 15
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Просто красень!
На данний момент, найкращий український футболіст без альтернативи
наш топарь
Красава , Вітя 🔥
лучший украинский легионер на данный момент!!!
Показать Скрыть 1 ответ
Довбик асист, вже 0-3.
Вітя забив, Довбик вже гольову встиг віддати)
Вітьок грац з ще одним голом! А десь в качалці, тупа інстасамка знімає на відео сраки товстих чуваків і рофлить над цим, а на полі повний нуль
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Хлопці чудово грають! Як 4 не залетів?
Молодець👏
Надо признать для игроков только плюс что свалили уз УПЛ и играют теперь в топ чемпе, теперь бы для сборной конвертировать это в пользу по максимуму
Игрок за 5 миллионов НАГОЛОВУ выше пустышки за 100 миллионов, который только бегать может (и более - НИЧЕГО)
Хороший хлопець, звісно. Але називаючи його кращим, не забувайте про Зінченка.
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