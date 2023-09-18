ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист

В матче чемпионата Испании между Гранадой и Жироной гол в составе гостей забил Виктор Цыганков, который сделал счет 1:0 на 22-й минуте встречи.

Украинскому хавбеку удался отменный удар метров с 20-ти в дальнюю девятку. Для Цыганкова это первый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

На поле с первых минут вышел и форвард Артем Довбик, который помог партнеру сделать счет 3:0 и оформил первую результативную передачу в чемпионате Испании.