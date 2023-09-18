Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Испания
18 сентября 2023, 22:26 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:47
2252
15

ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист

Великолепный дальний удар

18 сентября 2023, 22:26 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:47
2252
15
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче чемпионата Испании между Гранадой и Жироной гол в составе гостей забил Виктор Цыганков, который сделал счет 1:0 на 22-й минуте встречи.

Украинскому хавбеку удался отменный удар метров с 20-ти в дальнюю девятку. Для Цыганкова это первый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

На поле с первых минут вышел и форвард Артем Довбик, который помог партнеру сделать счет 3:0 и оформил первую результативную передачу в чемпионате Испании.

По теме:
Украинцы в основе. Цыганков и Довбик выйдут в старте на матч Ла Лиги
«Я счастлив». Феликс – о первом голе за Барселону
ИСКО: «Реал был самой важной командой в моей карьере»
Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Футбол | 18 сентября 2023, 20:55 8
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте

Горняки после 7 туров имеют 17 очков из 21 возможного

Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Футбол | 18 сентября 2023, 08:52 5
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»

В матче ЛНЗ – «Рух» имела место результативная ошибка арбитра

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал полузащитника в катарский клуб
Футбол | 18.09.2023, 20:28
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал полузащитника в катарский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал полузащитника в катарский клуб
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Другие виды | 17.09.2023, 22:35
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Футбол | 18.09.2023, 14:41
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Просто красень!
Ответить
+10
ZportUA
На данний момент, найкращий український футболіст без альтернативи 
Ответить
+8
Владислав Рейский
наш топарь
Ответить
+8
Микола Захарченко
Красава , Вітя 🔥
Ответить
+7
FunnyCat_____
лучший украинский легионер на данный момент!!!
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Довбик асист, вже 0-3.
Ответить
+4
Viktor Shuper
Вітя забив, Довбик вже гольову встиг віддати)
Ответить
+3
Skillz
Вітьок грац з ще одним голом! А десь в качалці, тупа інстасамка знімає на відео сраки товстих чуваків і рофлить над цим, а на полі повний нуль  
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
VARioR
Хлопці чудово грають! Як 4 не залетів?
Ответить
+2
Tom
Молодець👏
Ответить
+2
Владислав Рейский
Надо признать для игроков только плюс что свалили уз УПЛ и играют теперь в топ чемпе, теперь бы для сборной конвертировать это в пользу по максимуму
Ответить
0
DK1961
Игрок за 5 миллионов НАГОЛОВУ выше пустышки за 100 миллионов, который только бегать может (и более - НИЧЕГО)
Ответить
0
fedd1979
Хороший хлопець, звісно. Але називаючи його кращим, не забувайте про Зінченка.
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
18.09.2023, 15:33
Футбол
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
17.09.2023, 16:11
Бокс
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
17.09.2023, 00:34 2
Волейбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 41
Футбол
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 4
Футбол
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 10
Другие виды
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
17.09.2023, 21:15 6
Футбол
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17.09.2023, 19:19 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем