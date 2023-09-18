Назар ВОЛОШИН: «Моменты у Динамо есть, но нужно работать над реализацией»

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин, которому удалось забить гол, оценил победу киевлян в матче чемпионата Украины против «Ворсклы» со счетом 2:0.

- Прежде всего, хочу сказать, что эта победа очень важна для нас. «Ворскла» дала нам сегодня очень хороший бой. Лично я рад, что отличился голом, и, конечно, мы победили. Но не будем забывать, что мы сегодня допустили много ошибок на поле.

- Твой гол – следствие отработанной комбинации или более спонтанные, креативные действия?

- В большей степени спонтанная комбинация. Ванат отдал классный пас пяткой, а мне удалось прорваться через защитников и пробить.

– «Динамо» проводило достаточно опасных атак. Почему после быстрого мяча так долго не удавалось забить второй раз?

– Трудно сказать. Наверное, следует поработать над реализацией. Но хорошо, что мы создаем достаточно моментов.

– Вообще, насколько крепким орешком оказалась «Ворскла»? Соперник чем-то удивил?

– Да, «Ворскла» – действительно непростой соперник. Тренеры предупреждали нас, что дадут бой. Игроки техничные, в общем-то хорошая команда.