Украина. Премьер лига18 сентября 2023, 22:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:24
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ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо
По мнению полтавчан, Андрей Ярмоленко сыграл рукой в середине первого тайма
18 сентября 2023, 22:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:24
498
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Полтавская «Ворскла» считает, что рефери матча 7-го тура УПЛ против киевского «Динамо» Ярослав Козык не заметил игру рукой со стороны полузащитника столичной команды Андрея Ярмоленко.
«Эпизод игры «Динамо» — «Ворскла», который точно требует внимания, но арбитр Козык почему-то даже не подошел к монитору VAR, чтобы подробно просмотреть момент, где Ярмоленко сыграл рукой», – подписала видео эпизода «Ворскла».
Напомним, что матч «Динамо» — «Ворскла» завершился победой киевлян со счетом 2:0.
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А головне чому Козик до епізоду з рукою не пішов дивитися епізод де Ванату голову не відірвали ногою,??? Це ж чиста червона, без питань і без всяких варів.