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  4. ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 22:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:24
498
7

ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо

По мнению полтавчан, Андрей Ярмоленко сыграл рукой в середине первого тайма

18 сентября 2023, 22:08 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:24
498
7
ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо
ФК Динамо

Полтавская «Ворскла» считает, что рефери матча 7-го тура УПЛ против киевского «Динамо» Ярослав Козык не заметил игру рукой со стороны полузащитника столичной команды Андрея Ярмоленко.

«Эпизод игры «Динамо» — «Ворскла», который точно требует внимания, но арбитр Козык почему-то даже не подошел к монитору VAR, чтобы подробно просмотреть момент, где Ярмоленко сыграл рукой», – подписала видео эпизода «Ворскла».

Напомним, что матч «Динамо» — «Ворскла» завершился победой киевлян со счетом 2:0.

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Ворскла Полтава Динамо Киев Украинская Премьер-лига судейство чемпионат Украины по футболу Динамо - Ворскла Андрей Ярмоленко Ярослав Козык
Источник Instagram
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Комментарии 7
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ZportUA
Про червону картку для свого тейквондіста не хочуть поговорити? 
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+3
sahka1981
Тут від гравців мяч попав в руку, і видно, що Козик по мікрофону спілкувався з приводу цього епізоду, значить все норм.
А головне чому Козик до епізоду з рукою не пішов дивитися епізод де Ванату голову не відірвали ногою,??? Це ж чиста червона, без питань і без всяких варів.
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+2
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Александр Шевченко
По плачьте, гребаный колхоз. Покажите лучше момент с вашим ниггером каратистом из кобры кай или с мияги до, потому что это точно не футбол был
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+2
BekXan
Ворскли гравцю красна без варіантів і пенальті в ворота Динамо.Це відверті два епізоди які суддя просрав.
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-1
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