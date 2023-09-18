ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо

Полтавская «Ворскла» считает, что рефери матча 7-го тура УПЛ против киевского «Динамо» Ярослав Козык не заметил игру рукой со стороны полузащитника столичной команды Андрея Ярмоленко.

«Эпизод игры «Динамо» — «Ворскла», который точно требует внимания, но арбитр Козык почему-то даже не подошел к монитору VAR, чтобы подробно просмотреть момент, где Ярмоленко сыграл рукой», – подписала видео эпизода «Ворскла».

Напомним, что матч «Динамо» — «Ворскла» завершился победой киевлян со счетом 2:0.