Владислав ДУБИНЧАК: «Нас не поймут, если Динамо не будет чемпионом»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак оценил победу 2:0 в матче чемпионата Украины против «Ворсклы», а также цели на нынешний сезон.

«Самое главное – на ноль в обороне сыграли, а то много пропускаем. Акцентируем на этом внимание. Сыграли хорошо, не дали сопернику особо моменты создать. Титул УПЛ? Нас не поймут, если этого не будет. У нас нет еврокубков, нет переездов, так что акцептируемся на чемпионате и Кубке».

«Капитан? Виталий Буяльский и раньше был одним из капитанов. У нас есть ребята постарше, которые отвечают за это. Кто бы им не был –и Буяльский, и Бущан, и Ярмоленко, и Караваев, и Андриевский – все помогают молодым футболистам», – сказал Дубинчак.