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  4. Виктор СКРИПНИК: «Недоволен стартом матча с Динамо. Боялись соперника»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 21:48 |
349
0

Виктор СКРИПНИК: «Недоволен стартом матча с Динамо. Боялись соперника»

Но тренер уверен, что счет по игре

18 сентября 2023, 21:48 |
349
0
Виктор СКРИПНИК: «Недоволен стартом матча с Динамо. Боялись соперника»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник оценил поражение 0:2 в матче чемпионата Украины против «Динамо».

— В Хочу поздравить «Динамо» с победой. Я был немного сердит на свою команду за то, как она играла в первые минуты матча. Как ни пытаешься достучаться до игроков, но имя «Динамо» играет для них большую роль. В общем, счет по игре. Наверное, «Динамо» могло забить нам и больше мячей. Но этот матч станет хорошим опытом для молодых игроков нашей команды. Были у нас хорошие фазы в игровом плане, но были и моменты, в которых нужно играть более по-мужски, не уступать в единоборствах. Но повторюсь, счет по игре.

— Сегодня мы увидели две разные «Ворсклы»: одну — в первом тайме, другую — во втором. Что вы сказали своим подопечным в перерыве?

– Сказал, что недоволен первыми минутами. Мы боялись соперника, пропустили гол. Если бы не VAR, счет был бы 2:0. Давления с нашей стороны не было никакого. «Динамо» играло в свой футбол. А от нас не было ни одного встречного удара, не было конструктива, к которому мы стремимся в своей игре. Кроме того, я успокаивал ребят в перерыве. Во втором тайме у нас уже были хорошие игровые фазы. Проводимые замены нельзя сравнивать с заменами в «Динамо». Футболисты, выпускаемые киевлянами, могут играть в основном составе любой команды. Но для наших молодых футболистов этот матч станет хорошим опытом. Они только вчера играли за вторую команду, а сегодня уже за первую, да еще и против «Динамо».

— Каков был ваш план на игру? Как собирались использовать проблемы «Динамо»?

— У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Мы хотели играть уверенно против мяча. У нас есть индивидуально сильные игроки атакующего звена, с помощью которых мы хотели доходить до последней трети поля. Но не получалось. Контроль мяча успокаивает, но сам по себе не дает ничего больше – нужно работать и без мяча. Тем более что контратаки «Динамо» — это всегда скорость, всегда опасно. Знали, что Буяльский – непредсказуемый игрок мирового класса, он делает разницу в любой игре. Но мы рады, что наши ребята получили опыт такого матча. Уверен, что они станут после этой игры немного лучше.

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Ворскла Полтава Динамо Киев Динамо - Ворскла Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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