СУРКИС: «Наш чемпионат стал слабее. Динамо будет бороться за первое место»

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопросы после домашней победы «бело-синих» над полтавской «Ворсклой» (2:0) в 7-м туре УПЛ:

– Теперь команда будет постоянно находиться в Киеве, и не будет проблем с логистикой, так что во внутреннем чемпионате перед «Динамо» стоит задача получить только первое место?

– В начале войны мы играли благотворительные матчи, и в прошлом сезоне нам было очень тяжело. Сыграли 18 матчей, расположение было неудобное, постоянные переезды, автобусы, самолеты. Но я понимаю, что если команда будет готовиться, как нужно, мы будем бороться за первое место. На сегодняшний день все вернулись. К сожалению, наш чемпионат стал слабее, и не в плане того, что все команды стали более или менее одного уровня, а в том смысле, что нет ярких иностранцев.

К примеру, сегодня в нашем стартовом составе были все украинцы. Команда растет, когда есть более сильные футболисты, за которыми должна тянуться молодежь. А у нас почти все игроки молодежи, например тот же Волошин, который является продуктом динамовской школы. Эти ребята должны понимать, что они уже сегодня могут ворваться в основу «Динамо» и, как Сидорчук, десятилетиями играть в этой команде.

Война, безусловно, закончится нашей победой, мы будем восстанавливать наш футбол, к нам будут приезжать легионеры, я все это понимаю. Но пока у нас такой сложный период, ребята должны забронировать место, чтобы мы уже не смотрели на западный рынок.

– То, что динамовская команда была заявлена на чемпионат U19 в первой лиге ДЮФЛ – это шанс для воспитанников детской школы получать еще больше игровой практики?

– У нас очень много ребят, которые выпускаются из Академии, но не все могут играть. Я уже говорил и повторюсь снова, надеюсь, что со следующего сезона будет чемпионат U21, потому что это необходимо. Ребята должны где-то получать игровую практику. Это понимает и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и поддерживает эту идею. Вообще мы должны таким образом развивать наш футбол, чтобы ребята могли играть.

Например, сегодня у нас два вратаря. Когда им давать играть? У нас будет трудная следующая игра на выезде, затем матч на Кубок Украины. Они должны быть в игровом тонусе. Мы видели, что отдельные футболисты поначалу волновались, потому что на таком уровне, когда каждое очко имеет значение, они не могут найти свою игру. А когда у них будет игровая практика, все будет хорошо, и они будут врываться в основной состав. В любом виде спорта, если ты не играешь, нет шансов выйти на новый уровень.

– Прокомментируйте игру с Ворсклой.

– В целом, ребята – молодцы. У нас был большой перерыв, связанный с матчами сборных, поэтому могу сказать, что ребята сегодня молодцы, но должны прогрессировать. Есть много вопросов, тренер это видит, и ребята понимают. Надо реализовывать моменты, которые были и в начале и в конце встречи.

– Команду покинул Сергей Сидорчук, как вам было сложно принять решение, чтобы его отпустить?

– Это было очень тяжелое решение, я общался с Мирчей Луческу, и с Андреем Ярмоленко – Сергей заслуживает того, чтобы мы его отпустили, потому что этот парень очень многое отдал «Динамо». Вопрос в деньгах не стоял. У него четверо маленьких детей. Желаю, чтобы у него все получилось. У него есть возможность вернуться в «Динамо», ведь он верен нашему клубу. Если он позвонит мне по этому поводу, мы будем разговаривать на эту тему.

– Андрея Ярмоленко из-за подобных бесед уже привлекаете к административной работе?

– Он же лидер команды, и я хотел узнать его мнение. Когда он приходил в «Динамо», говорил, что очень хочет, чтобы ребята, на которых спрос, остались в «Динамо», поэтому я ему и позвонил. У Сидорчука было желание уйти и попробовать себя в другом европейском чемпионате. Еще раз хочу подчеркнуть – он этого заслужил.