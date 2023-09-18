Виталий БУЯЛЬСЬКИЙ: «Мы немного не угадали с составом Ворсклы»

Новый капитан «Динамо» Виталий Буяльский поделился впечатлениями от победного матча 7-го тура УПЛ с Ворсклой (2:1).

– Виталий, насколько тяжелой оказалась сегодняшняя победа?

– Игра была довольно тяжелой. В Ворскле подобраны индивидуально сильные игроки, способные использовать любой момент. Поэтому мы старались играть максимально компактно, чтобы не давать соперникам создавать эти моменты.

– «Ворскла» чем-то удивила вас на поле или вы были ко всему хорошо готовы?

– В принципе, особо ничем не удивила. Единственное, что мы чуть-чуть не угадали с составом «Ворсклы», потому что считали, что на позиции под нападающим будет играть Юрченко. А когда уже приехали на стадион, увидели, что он вне заявки. В общем, то, о чем мы договаривались с главным тренером, мы выполнили.

– Ты теперь новый капитан «Динамо». Как тебя выбирали, как происходили эти выборы?

– Выборов как таковых не было, мне прямо в раздевалке вручили капитанскую повязку. Ярмоленко сказал, что я должен быть капитаном, вся команда поддержала это. Теперь я – капитан на футбольном поле, а Андрей – в раздевалке.

– В чем именно ты видишь свои капитанские функции? Как это должно отображаться на поле?

– Прежде всего, больше ответственности от меня. Где нужно сыграть хладнокровнее, где придержать мяч, когда нужно, где подсказать партнерам, иначе говоря – держать команду в тонусе.

– Главный тренер через тебя не передает какие-либо указания, подсказки игрокам?

– Да нет, вы же знаете, что когда он кричит кому-то из игроков – все и так слышат. Когда матч проводится без зрителей, его точно услышат.

– Сегодня твой юбилейный, 300-й матч за «Динамо» во всех турнирах, с чем тебя поздравляем! Ты вообще знал это перед игрой?

– Нет, не знал. Я однажды уже говорил в интервью, что не читаю футбольные новости в Интернете во время соревновательного сезона. Могу читать только в периоды отпуска, в межсезонье.

– Но эта цифра действительно впечатляющая. Помнишь ли ты сейчас свой дебют или какие-нибудь другие памятные матчи?

– Да, я в принципе помню все матчи. Сейчас хотелось бы отмотать время вспять. Я помню только как приходил в киевское «Динамо», а тут мне уже 30 лет, и надо думать, что будет после карьеры футболиста. Еще лет семь-восемь – и карьера подойдет к завершению.

– В этом сезоне точно не время об этом думать, ведь нужно выполнить важную задачу – получить чемпионство?

– Конечно! Вообще мы двигаемся от матча к матчу и сейчас будем готовиться к следующему сопернику – ЛНЗ. Пока о другом не думаем. На каждую игру нужно выходить как на последнюю, словно это финальная игра.