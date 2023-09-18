Турнир в Брисбене возвращается в календарь АТР через пять лет

Турнир ATP 250 Brisbane International а австралийском Брисбене возвращается в календарь АТР после пятилетнего перерыва.

В сезоне 2024 турнир в Брисбене пройдет на хардовых кортах Queensland Tennis Centre параллельно с турниром WTA 500 с 31 декабря по 7 января. Основная сетка в одиночном разряде будет на 32 теннисиста, а в парном – на 24 пары. Основную сетку женского турнира расширят с 32 до 48 теннисисток, а в парном она будет также на 24 пары.

Сумма призовых на турнире в Брисбене в сезоне 2024 составит рекордные 3.1 миллиона австралийских доллара (1.87 миллиона евро или 2 миллиона долларов США).

Последний победитель турнира АТР 250 в Брисбене – экс-четвертая ракетка мира, японец Кеи Нисикори, которій в 2019 году в финале в трех сетах обыграл Даниила Медведева.