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Испания
18 сентября 2023, 21:02 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:41
946
5

Украинцы в основе. Цыганков и Довбик выйдут в старте на матч Ла Лиги

Жирона может продлить удачную серию

18 сентября 2023, 21:02 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:41
946
5
Украинцы в основе. Цыганков и Довбик выйдут в старте на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В 22:00 начнется матч чемпионата Испании между «Гранадой» и «Жироной», а в составе гостей на поле со стартовых минут выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

«Жирона» после четырех туров имеет 10 очков и находится в топ-4 Ла Лиги, тогда как их соперник набрал лишь три пункта.

В нынешнем сезоне Цыганков провел четыре матча и сделал 1 результативную передачу, а Довбик отличился одним забитым голом.

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Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона чемпионат Испании по футболу Гранада Ла Лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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