Украинцы в основе. Цыганков и Довбик выйдут в старте на матч Ла Лиги

В 22:00 начнется матч чемпионата Испании между «Гранадой» и «Жироной», а в составе гостей на поле со стартовых минут выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

«Жирона» после четырех туров имеет 10 очков и находится в топ-4 Ла Лиги, тогда как их соперник набрал лишь три пункта.

В нынешнем сезоне Цыганков провел четыре матча и сделал 1 результативную передачу, а Довбик отличился одним забитым голом.