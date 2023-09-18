Испания18 сентября 2023, 21:02 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:41
946
5
Украинцы в основе. Цыганков и Довбик выйдут в старте на матч Ла Лиги
Жирона может продлить удачную серию
18 сентября 2023, 21:02 | Обновлено 18 сентября 2023, 21:41
946
5
В 22:00 начнется матч чемпионата Испании между «Гранадой» и «Жироной», а в составе гостей на поле со стартовых минут выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.
«Жирона» после четырех туров имеет 10 очков и находится в топ-4 Ла Лиги, тогда как их соперник набрал лишь три пункта.
В нынешнем сезоне Цыганков провел четыре матча и сделал 1 результативную передачу, а Довбик отличился одним забитым голом.
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